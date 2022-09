Carles III promet exercir el regnat amb “devoció indestructible”

El nou rei d’Anglaterra, Carles III, l’etern hereu, ha promès durant el seu primer discurs com a monarca defensar els “principis constitucionals” i exercir el regnat igual que va fer la seva mare, amb “devoció indestructible”. Aquest ha estat el seu principal compromís durant el seu regnat un cop morta la seva mare, Elisabet II, després de 70 anys al tron. El discurs ha estat enregistrat durant un acte religiós que s’ha fet en memòria de la reina a la catedral de Sant Pau.

El discurs ha tingut una durada de deu minuts en els quals el nou rei ha reivindicat la trajectòria de la seva mare i ha promès que dedicarà la seva vida al “servei” dels súbdits de tot el Regne Unit. També ha passat el títol de príncep de Gales al seu hereu, el nou príncep Guillem. Durant el discurs ha admès que la seva vida “canviarà” perquè haurà de deixar d’assistir a esdeveniments socials i caritatius, però ho ha deixat en mans del príncep de Gales.

Carles III i Camil·la a l’entrada del Palau de Buckingham / ACN

“Comences el teu últim gran viatge per unir-te al papà”

També ha recordat la seva dona, la nova reina consort, Camil·la Parker Bowles, i el seu fill Harry i la seva nora Meghan, que “continuen construint la seva vida a l’estranger”. L’últim agraïment del discurs ha anat per a la seva “estimada mamà”. “Mentre comences el teu últim gran viatge per unir-te amb el meu estimat papà, vull dir-te simplement gràcies. Gràcies pel teu amor i devoció a la nostra família i a la família de nacions que has servit de manera tan diligent tots aquests anys”, ha dit emocionat.

La catedral estava plena de gom a gom i de la cerimònia religiosa hi ha participat tota la plana major de la política britànica, amb la nova primera ministra, Liz Truss, al capdavant. També hi han anat molts ciutadans afligits per la mort d’Elisabet II. On també s’han concentrat molts ciutadans ha estat a Buckingham Palace. Quan la reina consort i Carles III han arribat al palau a dos quarts de set de la tarda han estat rebuts per una multitud que els esperava davant de les reixes.

Les operacions Pont de Londres i Unicorn, en marxa

Aquest és un dels passos de l’Operació Pont de Londres, que ha de monitoritzar tots els passos que es fan fins al traspàs total de poders a Carles III. Aquesta operació es va activar ahir després que l’assistent de la reina comuniqués a la primera ministra que “el pont de Londres ha caigut”. També està en marxa l’operació Unicorn per transportar el cos de la reina de Balmoral a Londres.