Així serà la proclamació de Carles III com a nou rei d’Anglaterra

Ha arribat el moment de Carles III, que ha ascendit al tron anglès automàticament per la mort d’Elisabet d’Anglaterra. L’etern hereu serà proclamat rei oficialment a les 10 hores d’aquest matí, tal com estableix un protocol molt complex i detallat. Ho farà en una cerimònia davant del Consell d’Adhesió en el palau de St. James a Londres, tot just abans de tenir la seva primera reunió amb Liz Truss en què ultimaran tots els detalls del funeral d’Estat de la monarca que tindrà lloc d’aquí a nou dies.

L’operació Golden Orb mana que Carles també haurà de reunir-se amb l’arquebisbe de Canterbury i amb el degà de Westminster. I un cop amb la benedicció de tots, Carles i la seva dona Camil·la començaran una gira per diferents punts del Regne Unit per engegar una nova etapa com a rei i reina consort. Aquest vespre, a més a més, el monarca es dirigirà a la nació en el seu primer missatge televisat en què està previst que agraeixi la tasca de la mare.

La primera parada serà Escòcia, punt en què assistirà a la primera missa en memòria de la mare. Després, es reunirà amb el primer ministre escocès i rebrà el condol del Parlament. El següent punt serà Irlanda del Nord, l’última parada abans que el taüt amb la mare arribi a Londres per ser velat en una capella ardent que s’espera multitudinària. Cal recordar que el seu cos serà traslladat en el tren privat que fa servir la família, tal com ella va voler que fos. En el novè dia de dol oficial, el Big Ben farà sonar la campana a les nou de matí i dues hores després, després d’una processó, començarà el funeral a l’Abadia de Westminster.

Carles III, al costat de la mare en els seus últims moments

L’equip mèdic que tenia cura d’Elisabet d’Anglaterra va enviar un comunicat al migdia en què manifestaven la seva preocupació per l’empitjorament del seu estat de salut. Pocs s’esperaven que anunciessin la seva mort poques hores després, però el desplegament de la Casa Reial va fer saltar totes les alarmes. Ràpidament els membres més propers a ella van ser traslladats fins al castell de Balmoral, on descansava ella en els seus últims moments. Carles d’Anglaterra i Camil·la van aterrar en helicòpter i no s’haurien separat del costat de la reina fins a l’últim moment.

Allà s’hauria trobat amb la seva germana Ana, la primera en arribar, així com amb la resta de germans. També van estar presents els nets d’Elisabet, els dos fills de Carles: Guillem d’Anglaterra -que es convertirà avui en l’hereu oficial a la Corona- i el príncep Harry. Això va derivar en la primera trobada familiar amb ell, que recordem que té molt mala relació amb tota la família des que renunciés al seu títol com a queixa pel tracte que ha rebut la seva dona, Meghan Markle.

Les primeres paraules de Carles III d’Anglaterra com a rei

Pocs minuts després de confirmar-se la mort d’Elisabet II, el seu fill va emetre un comunicat oficial en el que s’acomiadava d’ella públicament. Aquest ha estat el primer escrit de Carles com a rei, el que ha generat moltíssima repercussió: “La mort de la meva estimada mare, la reina, és un moment de gran tristesa per a mi i per a tots els membres de la meva família. Estem immersos en un profund dol per una molt estimada sobirana i una mare molt estimada. Sé que la seva pèrdua serà profundament sentida a tot el país, els regnes i la mancomunitat de nacions i per innumerables persones de tot el món”.

Primeres paraules de Carles d’Anglaterra com a rei | Instagram

Aquest matí serà molt intens per al nou monarca anglès, que haurà de seguir pas a pas un protocol establert fa més de vint anys.