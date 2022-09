Liz Truss serà la nova primera ministra del Regne Unit

El partit conservador britànic ha votat com a nova primera ministra britànica i líder del partit a Liz Truss. La fins ara ministra d’Exteriors britànica ha sortit vencedora de les primàries celebrades en el si del Partit Conservador per a triar al substitut del seu actual líder, Boris Johnson, per la qual cosa es convertirà en la nova primera ministra del Regne Unit.

Truss s’ha imposat en la votació final, oberta a tota la militància i que va concloure el divendres, a l’exministre de Finances Rishi Sunak. Després de la confirmació de la seva victòria, Truss es convertirà formalment en primera ministra el dimarts, quan viatgi a Balmoral per a veure’s amb la reina Isabel II. Es completarà llavors el procés de renovació anunciat per Johnson en el seu discurs de dimissió del 7 de juliol.

Boris Johnson a la cimera del G7 | Europa Press

Primera ministra fins el 2025

Truss podrà ocupar el càrrec de primera ministre fins al 2025, any en què està previst que se celebrin noves eleccions al Regne Unit. No obstant això, també podria decidir convocar eleccions anticipades.

Truss, de 47 anys, es converteix així en la tercera primera ministra del Regne Unit, després de Margaret Thatcher i Theresa May. A diferència de Sunak, la fins ara ministre d’exteriors va ser una de les persones que va seguir a l’equip de Johnson malgrat les polèmiques, fet que la va convertir en l’opció preferent per a molts diputats conservadors.

Dimissió de Johnson

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johsnon, va dimitir a principis de juliol després de les pressions dels membres del partit conservador. De fet, més d’una quarantena de càrrecs van dimitir del govern de Boris Johnson, que fins ara ha seguit coma a primer ministre fins ara. Un dels motius de la dimissió de Johnson van ser els últims escàndols, com ara les festes nadalenques organitzades pel líder conservador en plena pandèmia.

En una roda de premsa on va anunciar la seva renúncia, Boris Johnson va assegurar que ningú és indispensable en política, afirmant que el seu sistema és “darwinista”. A més, va dir que el Partit Conservador necessita un nou líder i el Regne Unit un nou primer ministre.