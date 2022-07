Boris Johnson penja d’un fil: Cinc dimissions de ministres en dos dies

El govern del Regne Unit, liderat per Boris Johnson, acaba de patir la seva la seva tercera dimissió en dos dies, deixant el líder britànic penjant d’un fil. Concretament, han dimitit el ministre d’Educació, Robin Walker, i el ministre d’Afers Socials, Will Quince, justament el dia després de les sorpresives denúncies de Rishi Sunak com a ministre d’Economia i de Sajid Javid com a titular en la cartera de Sanitat.

El ministre d’Afers Socials, el diputat Will Quince, i el ministre d’Educació, Robin Walker, han efectuat les seves renúncies a causa de les discrepàncies amb el primer ministre britànic després dels múltiples problemes que ha tingut durant els últims temps. També ha dimitit la secretària privada –també coneguda com a ‘ministra a l’ombra’- en matèria de transport, Laura Trott

Falta de confiança amb el primer ministre

El ministre de d’Eduació senyala a la seva carta dirigida a Boris Johnson que està trist després que Johnson admetés que sí sabia que el diputat Chris Pincher havia estat investigat per comportaments “inapropiats cap a homes”. D’altra banda, Trott ha volgut destacar la importància de la confiança en la política, i a parer seu, durant els últims mesos s’ha perdut.

Comportament inadequat de Johnson

Els ministres de Salut i Hisenda britànics també van dimitir ahir. Tots dos ho van fer per falta de confiança amb l’actual primer ministre i creuen que el comportament de Boris Johnson no és l’adequat. Afirmen que no compleix amb els estàndards que hauria de complir un primer ministre del Regne Unit. El ministre de Salut, en el seu escrit, destaca lamenta dir que “és clar per a mi que aquesta situació no canviarà sota el seu lideratge i, per tant, també ha perdut la meva confiança”.

Javid també ha volgut recordar que un gran nombre de diputats conservadors li van retirar la confiança al primer ministre del Regne Unit, després dels seus últims escàndols, com ara les festes que organitzava a Downing Street en plena pandèmia.