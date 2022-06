Boris Johnson supera la moció de censura

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha superat finalment la moció de censura interna plantejada pels mateixos diputats del seu partit, el Partit Conservador, segons ha informat un portaveu de la formació. Un total de 211 diputats han votat a favor de Johnson i 148 en contra, informa l’agència Europa Press.

Els diputats del Partit Conservador han votat en contra de la proposta de moció de censura interna plantejada després de la publicació de cartes de censura per part del 15% de les files tory. Johnson ha superat així els 180 vots per mantenir-se en el poder, encara que la història apunta que fins i tot si els aconsegueix per un estret marge, el seu futur és incert, ja que en aquest tipus de situacions, un primer ministre al final és destituït.

Johnson mateix va dir, quan la seva antecessora, Theresa May, es va sotmetre a aquesta moció de censura i va aconseguir un 63% de suport, que havia estat “un molt mal resultat, molt pitjor del que sembla”. Per això, com que Johnson ha aconseguit menys de 226 vots ha estat un dur revés perquè suposa un resultat pitjor que el de May, que finalment va abandonar el càrrec sis mesos després de la moció de censura interna.