Dimissió per sorpresa dels ministres de Salut i d’Hisenda britànics

El primer ministre britànic, Boris Johnson ha perdut a dos dels seus ministres. Sajid Javid, ministre de Salut i Rishi Sunak, ministre d’Hisenda han presentat la seva dimissió per “falta de confinaça” amb el govern de Johnson, tal i com han explicat ambdós autoritats. I és que segons han declarat, les actuacions de Johnson no són les adequades i creuen que no compleix amb els estàndards que hauria de complir una autoritat tant important com és el primer ministre del Regne Unit.

Dos ministeris britànics han caigut aquest dimarts. És el cas del ministeri de Salut i el d’Hisenda, on els seus ministres han presentat la seva dimissió per no voler seguir treballant amb Boris Johnson. “Lamento dir que és clar per a mi que aquesta situació no canviarà sota el seu lideratge i, per tant, també ha perdut la meva confiança”, ha escrit Javid en una missiva dirigida al Johnson, a qui li qüestiona la moció de confiança a la qual va haver d’enfrontar-se el mes passat.

Un primer ministre que no compleix els estàndards de govern

Javid també ha defensat que si bé els conservadors han estat “competents en actuar en l’interès nacional”, en les actuals circumstàncies, “lamentablement”, la població creu que ja no ho són, com a mostra que “un gran nombre” de diputats tories votessin a favor de cessar a Johnson. Pel que fa a Sunak ha reiterat que Johnson no compleix amb l’estàndard de conducta que se li pressuposen a un primer ministre del Regne Unit, després de l’últim escàndol protagonitzat per les festes de Nadal celebrades en el número 10 de Downing Street en plena pandèmia. En aquesta ocasió, el primer ministre britànic s’hauria saltat les normes que ell mateix hauria aprovat i s’hauria reunit amb uns quants amics a casa seva, sense cap classe de protecció contra la Covid-19.