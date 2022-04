Rússia prohibeix l’entrada al país a Boris Johnson

El Ministeri d’Afers exteriors rus ha informat aquest dissabte que ha prohibit l’entrada a Rússia al primer ministre britànic, Boris Johnson, i a altres alts càrrecs del seu govern. D’aquesta manera doncs, el govern britànic no podrà trepitjar el territori rus sota cap concepte. Aquesta mesura és en resposta a la “difusió desenfrenada d’informació en una campanya política de Londres que busca aïllar a Rússia en l’àmbit internacional creant les condicions per a contenir al nostre país i escanyar la nostra economia”, segons ha explicat el Kremlin.

Johnson no ha amagat en cap moment el seu suport cap a Volodimir Zelenski, el president d’Ucraïna. De fet, ha estat un dels líders de govern que més ha interactuat amb la regió atacada i ha reivindicat des del primer moment les sancions a Rússia. És per això, que el govern de Putin ha decidit negar-li l’entrada el país perquè considera que està excedint-se. El mateix també passa amb els Estats Units, on Putin també ha llençat una amenaça perquè deixin d’enviar armes, però de moment no ha prohibit l’entrada de cap alt representant del govern a Rússia.

Una prohibició extensa

El llistat inclou a més a la ministra d’Afers exteriors, Elizabeth Truss; al ministre de Defensa, Ben Wallace; al vice-primer ministre Dominic Raab; al ministre del Tresor, Rishi Sunak; al ministre de Transports, Grant Shapps; a la ministra de l’Interior, Priti Patel; al ministre d’Emprenedoria, Energia i Estratègia Industrial, Kwazi Kwarteng i a la ministra de Digitalització, Cultura, Mitjans de comunicació i Esport, Nadine Dorris.

El president de Rússia, Vladímir Putin, celebra el vuitè aniversari de l’annexió de Crimea / DPA

A més, també s’ha assenyalat a diversos diputats conservadors; a la ex primera ministra Theresa May; al viceministre de Defensa, James Hippie; a la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon i a la fiscal general d’Anglaterra i Gal·les, Swella Braverman. Rússia ha amenaçat i ha assegurat que la prohibició no s’acabarà aquí. “En el futur pròxim aquesta llista s’ampliarà amb altres polítics i diputats britànics que contribueixen a atiar la histèria contra Rússia per a aconseguir que Occident en el seu conjunt empri un llenguatge d’amenaça en el seu diàleg amb Moscou”, ha explicat el govern rus.