Rússia torna a bombardejar Kíiv després de l’enfonsament del ‘Moscou’

Rússia ha tornat a atacar la capital d’Ucraïna. Aquest dissabte a la matinada, Vitali Klitschko, l’alcalde de Kíiv ha denunciat unes explosions a les afores de la ciutat, una ofensiva que sembla el contraatac de l’exèrcit rus després de l’enfonsament del Moscou, el vaixell insígnia de la flota russa a la mar Negra. Tot i que el govern de Putin va confirmar que el vaixell s’havia enfonsat per “danys”, Ucraïna va reivindicar l’atac. Ara doncs, sembla que Rússia ha volgut contraatacar tornant a bombardejar Kíiv.

Aquesta matinada, les explosions han tornat a la capital ucraïnesa. Segons les informacions que han arribat, una de les explosions més potents ha sigut a Darnitski, als voltants al sud-est de la capital, ha explicat l’alcalde en el seu canal de Telegram. Tot i que encara no s’ha anunciat la quantitat de ferits i Rússia no ha reivindicat l’atac, sembla que l’exèrcit de Putin hauria tornat a una zona de la qual, en un principi, ja s’hauria retirat. Davant l’incertesa que envolta les explosions, Klitschko ha enviat un missatge a la seva població i ha advertit que tot aquell que hagi marxat de Kíiv “no hauria de tornar, perquè no és segur“.

El ‘Moscou’ era el vaixell insígnia de la flota russa a la mar Negra / Wikimedia

Kíiv no és un fet aïllat

Encara que la capital sembla que s’està enduent la pitjor part, i se l’ha endut durant la guerra, no ha estat la única que ha patit bombardejos aquesta matinada. Almenys deu persones han mort i una quarantena han resultat ferides en un bombardeig a un districte industrial de la ciutat de Khàrkiv, al nord-est d’Ucraïna, que les autoritats locals han atribuït a les tropes russes. Segons ha informat la Fiscalia regional de Khàrkiv en un comunicat, l’atac, perpetrat per un llançacoets rus, hauria fet perdre la vida d’un bebè de 7 mesos i hauria destruït diversos edificis residencials.

També en les últimes hores les autoritats locals ucraïneses han denunciat bombardejos russos en el centre del país, començant per l’impacte d’un míssil contra un aeròdrom militar en Kirovogrado, segons l’Alcaldia. Així mateix han denunciat almenys un mort i tres ferits en un bombardeig rus sobre la disputada localitat de Donetsk, en l’est del país, així com atacs en la cèntrica localitat de Poltava, que també han deixat un mort.