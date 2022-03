L’OTAN avisa que Rússia no està replegant forces, sinó “reagrupant-les”

L’OTAN ha avisat aquest dijous que Rússia no està replegant forces, com va explicar el president rus Vladímir Putin aquest dimarts, sinó “reagrupant-les” per “reforçar” els bombardejos al Donbass mentre “pressiona” Kíiv i altres ciutats assetjades des del començament de la invasió d’Ucraïna. “Hi haurà accions ofensives addicionals que portaran més patiment”, ha advertit el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, durant una compareixença aquest dijous.

Aquesta setmana el Kremlin ha canviat d’estratègia comunicativa i ha assegurat que l’objectiu d’aquesta “missió” és “alliberar” la regió est d’Ucraïna, el Donbass, que porta anys en guerra pel seu acostament a Rússia. Stoltenberg ha explicat que l’OTAN recela de Moscou amb aquesta versió de la guerra i ha demanat “jutjar Rússia per les seves accions, no per les seves paraules”.

“No hem vist canvis significatius”

En paral·lel, el secretari general de l’OTAN ha lamentat la “poca voluntat” del Kremlin de negociar “per trobar una solució política” a la guerra. En aquest sentit, ha celebrat les negociacions que hi ha a Turquia, on sembla que Rússia i Ucraïna comencen a acostar posicions, tot i que encara no hi ha cap acord. “És positiu que hi hagi converses en marxa, però fins ara no hem vist canvis significatius en el principal objectiu de Rússia, que és aconseguir un resultat militar del conflicte”, ha recordat. Encara s’ha de veure si té una voluntat real per trobar una solució política”, ha afegit Stoltenberg abans d’acabar la compareixença.

Ucraïna desconfia d’aquesta “maniobra”

Ucraïna també recela d’aquest anunci de Rússia de replegar les tropes de Kíiv. L’exèrcit d’Ucraïna creu que l’anunci del Kremlin és “una maniobra” per “desviar l’atenció”, pel que estan en alerta malgrat aquest anunci que va fer Rússia després de l’última trobada a Turquia. Les autoritats ucraïneses creuen que Rússia farà servir les tropes que ara retira de Kíiv per intensificar els combats a les repúbliques separatistes del Donbass i annexionar-se-les com ja va fer amb Crimea.