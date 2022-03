L’OTAN activa defenses “nuclears, biològiques i químiques” per por a Putin

L’OTAN ha explicat que activarà “elements” de “defensa nuclear, biològica, radiològica i química” perquè tem que Rússia utilitzi armes químiques o biològiques a Ucraïna. En paral·lel, l’aliança atlàntica ha aprovat l’enviament a Ucraïna equipament defensiu per protegir-se d’atacs químics o nuclears de Rússia, així com assessorament per fer-lo servir.

“Estem preocupats per la retòrica de Rússia, sembla que busca un pretext per utilitzar armes químiques o biològiques”, ha explicat el secretari general de l’organització, Jens Stoltenberg, després de la reunió dels líders a Brussel·les. Així doncs, sembla que l’OTAN creu que el presdient de Rússia, Vladimir Putin estaria disposat a utilitzar armes nuclears, biològiques o químiques per guanyar posicions a la guerra amb Ucraïna. El mateix Stoltenberg també ha assegurat a altres estats han començat a activar difenses d’aquesta classe, tot i que no ha especificat quines.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, també ha intervingut telemàticament aquest dijous en la cimera entre els líders de l’OTAN per intentar abordar el conflicte obert amb Rússia i defensar l’agressió constant del país a Ucraïna, on cada vegada se sumen més morts des del primer dia que va esclatar la guerra, ara fa un mes. Durant la seva intervenció, Zelenski ha confirmat que Putin utilitza bombes de fòsfor en els seus atacs, un material militar que està considerat com a “arma química”.

D’altra banda, Zelenski ha demanat de nou que l’Aliança proporcioni ajuda militar “sense restriccions” al país ucraïnès, i ha lamentat la “falta de resposta” de l’organització defensiva davant l’agressió russa. “El pitjor durant la guerra és no tenir respostes clares a les nostres peticions d’ajuda”, ha expressat. En aquest sentit, el president d’Ucraïna ha recordat que l’OTAN no està actuant de manera directa i es manté al marge del conflicte. Mentrestant, ha explicat, “cada vegada hi ha més víctimes a Ucraïna” i més ara que sembla que Putin està disposat a utilitzar armes nuclears per dominar encara més la situació.