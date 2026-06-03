El general Sunzi, en el seu evocadíssim llibre L’art de la guerra, recomanava un curiós algoritme per enfrontar-se als enemics segons les forces dels exèrcits amb què es batallava. Si l’enemic era més petic, proposava batallar de manera ràpida i guanyar sense entretenir-s’hi. Si l’enemic era igual, plantejava batallar o negociar. Però, si l’enemic era superior, la seva idea era irritar-lo. I aquest darrer consell sembla que seria l’escollit per part del PSOE i el govern de Pedro Sánchez en la seva guerra amb la judicatura. Però alguns historiadors recorden que Sunzi no hauria guanyat cap guerra i alguns, més agosarats, apunten que ni va existir.
De moment, els socialistes han irritat el poder judicial, o almenys els seus òrgans de representació i el seu govern, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Tot plegat, no només per la batalla ideològica que es va encetar fa mesos, sinó ara per les crítiques irades de diversos portaveus de la formació i del govern de Sánchez, com ara el ministre de Tranports Òscar Puente, als togats. Sobretot, després de la decisió del magistrat del Tribunal Central d’Instància 4 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, d’imputar José Luis Rodríguez Zapatero i del titular del Tribunal Central d’Instància 5, Santiago Pedraz, d’obrir diligències per una presumpta claveguera del PSOE que va suposar l’entrada de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) a l’emblemàtica seu del carrer Ferraz.
Les dues decisions coincideixen amb el judici al germà de Sánchez, David Sánchez, i l’inici imminent del judici de la dona del president espanyol, Begoña Gómez. A més, cal afegir la continuació del cas contra José Luis Ábalos i Santos Cerdán per comissions a canvi d’adjudicacions i la sentència pendent pel cas Mascaretes, en què s’ha jutjat l’exministre. Des de la política s’ha arribat a titllar les iniciatives dels jutges de l’Audiència Nacional de lawfare. I el CGPJ ha saltat com una molla i ha emès un comunicat carregant contra l’intent de “desprestigi” de les togues. Un comunicat contundent, però que encara s’ha vist superat pel que han dit les associacions de jutges, magistrats i de fiscals majoritàries del col·lectiu -llevat de Jutges per la Democràcia-, que veuen “insuficient” la resposta del CGPJ als “atacs” i a la “pressió” que han rebut.
Respectar la independència judicial
El comunicat del Poder Judicial remarca “la necessitat de respectar la independència del poder judicial”, davant el “desprestigi” que pateixen per part de “altes institucions de l’Estat”. El ple del CGPJ ha aprovat una declaració institucional amb què mostra el seu neguit “per les declaracions” dels “dirigents d’institucions estatals d’alt nivell que qüestionen la independència, la responsabilitat i l’adhesió a la llei” de diversos “processos judicials”.
Unes declaracions que, a parer seu, “contribueixen a erosionar la confiança pública en l’estat de dret”. Així mateix, considera que “la defensa dels valors i principis constitucionals, la independència judicial i el dret a la defensa són els pilars sobre els quals es fonamenta l’estat de dret”. El text es queixa que aquesta mena de declaracions “debiliten els fonaments d’una societat democràtica avançada”, i critica la instrumentalització de “l’activitat judicial”. D’aquí que demani respectar les decisions judicials a la resta de poders. “Un respecte que no és compatible amb el desprestigi de la funció judicial o l’atribució a aquesta d’objectius aliens a la garantia de l’estat de dret i de les llibertats dels ciutadans”.
Les associacions es queden amb gana
Per la seva banda, una declaració signada per l’Associació Professional de la Magistratura (APM), l’Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Fòrum Judicial Independent (FJI), l’Associació de Fiscals (AF) i l’Associació Professional Independent de Fiscals (APIF), han demanat més contundència al CGPJ. “La manca d’acció ferma per part del nostre òrgan de govern és especialment descoratjadora, com també ho és el silenci del CGPJ davant d’aquestes informacions”, assenyalen. De fet, recorden que el jutge Pedraz investiga una trama que presumprament buscava informació delicada de jutges i fiscals per tal de frenar causes judicials contra el PSOE.
“Esperàvem que el CGPJ estigués a l’altura en aquest cas, complint el seu paper constitucional com a defensor i garant de la independència judicial”, afegeixen. També lamenten “la manca de resposta de la Fiscalia General, que no ha complert el seu deure legal de defensar la independència judicial”. Les associacions signatàries avisen que ara esperaran el resultat dels procediments en curs i “prendran les mesures que considerin oportunes a nivell estatal i europeu, en interès no només dels jutges i magistrats directament afectats, sinó també de tots els membres de la judicatura”. La guerra està servida.