L’esclat del cas Plus Ultra i la imputació de l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha esquitxat també el govern català i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Un Salvador Illa que no haurà de comparèixer al Parlament de Catalunya durant el ple d’aquesta setmana per explicar els vincles del president català amb Zapatero i els contractes de la Generalitat amb empreses xineses i la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. La reunió de la Junta de Portaveus ha rebutjat incloure en l’ordre del dia del ple d’aquesta setmana la votació de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els vots del PSC, ERC i els Comuns. El reglament de la cambra catalana contempla que si el ple aprova la compareixença d’Illa el president hauria de donar explicacions en el termini “improrrogable” d’un mes i sumaria una nova compareixença després de les set anteriors.
Junts acusa ERC d'”encobrir” Illa
En una roda de premsa al Parlament de Catalunya recollida per l’ACN el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat ERC d'”encobrir” Illa amb els seus vots per evitar la compareixença del president a la cambra catalana. Vergés ha assenyalat que “la cosa ja no va només del silenci i de voler-se tapar del president Illa i el seu Govern, sinó també que aquest tripartit i especialment ERC els vol encobrir” i ha assegurat que des de la formació juntaire no veuen “cap mena de diferència en l’actitud” de la portaveu republicana al Parlament, Ester Capella, i la del líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián. Vergés, de fet, ha asseverat que des de Junts per Catalunya no entenen la postura dels republicans de blindar Illa i evitar la compareixença del president sobre els vincles amb Zapatero i les empreses xineses. “Qui els ha vist i qui els veu”, ha lamentat el portaveu juntaire a la cambra catalana.