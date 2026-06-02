La explosión del caso Plus Ultra y la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha salpicado también al gobierno catalán y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Un Salvador Illa que no tendrá que comparecer en el Parlamento de Cataluña durante el pleno de esta semana para explicar los vínculos del presidente catalán con Zapatero y los contratos de la Generalitat con empresas chinas y la campaña del PSC en las elecciones catalanas de 2024. La reunión de la Junta de Portavoces ha rechazado incluir en el orden del día del pleno de esta semana la votación de la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con los votos del PSC, ERC y los Comunes. El reglamento de la cámara catalana contempla que si el pleno aprueba la comparecencia de Illa, el presidente debería dar explicaciones en el plazo «improrrogable» de un mes y sumaría una nueva comparecencia después de las siete anteriores.

Saludo entre Oriol Junqueras y Salvador Illa, durante la presentación del acuerdo sobre el tren orbital. | Jordi Pujolar (ACN)

Junts acusa a ERC de «encubrir» a Illa

En una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña recogida por la ACN, el portavoz de Junts en el Parlamento, Salvador Vergés, ha acusado a ERC de «encubrir» a Illa con sus votos para evitar la comparecencia del presidente en la cámara catalana. Vergés ha señalado que «la cosa ya no va solo del silencio y de querer taparse del presidente Illa y su Gobierno, sino también que este tripartito y especialmente ERC los quiere encubrir» y ha asegurado que desde la formación de Junts no ven «ninguna diferencia en la actitud» de la portavoz republicana en el Parlamento, Ester Capella, y la del líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Vergés, de hecho, ha aseverado que desde Junts per Catalunya no entienden la postura de los republicanos de blindar a Illa y evitar la comparecencia del presidente sobre los vínculos con Zapatero y las empresas chinas. «Quién los ha visto y quién los ve», ha lamentado el portavoz de Junts en la cámara catalana.