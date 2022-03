Ucraïna desconfia de Putin després del replegament sobtat a Kíiv

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha avançat que l’exèrcit ucraïnès es manté en màxima alerta arreu del país perquè desconfia de les intencions del president rus, Vladímir Putin, després de l’anunci sobtat de la retirada de part de les seves tropes dels afores de Kíiv i la reducció de les operacions militars al nord del país. Els Estats Units tampoc es refien dels plans del Kremlin i considera que la decisió de Putin és una simple “redistribució” de tropes i no una retirada real.

Després de les converses de pau d’aquest dimarts a Istanbul, Rússia va anunciar que retiraria part de les seves tropes a Kíiv i Txernihiv. El Kremlin ha intentat vendre la reducció de les operacions militar com una decisió per “augmentar la confiança mútua i crear les condicions necessàries per a les noves negociacions“, però ni Ucraïna i els EUA creuen que sigui un gest honest. “Creiem que es tracta d’una redistribució de tropes i hem d’estar preparats per una ofensiva major en altres zones d’Ucraïna”, ha declarat el portaveu del Pentàgon, John Kirby.

Els bombardejos russos no s’aturen arreu d’Ucraïna / DPA

“És molt probable que Rússia porti part de les seves tropes ofensives del nord cap a les regions de Donetsk i Lugansk a l’est”, reiteren des del ministeri de Defensa del Regna Unit, que consideren que l’ofensiva russa sobre Kíiv “ha fracassat”. La intel·ligència britànica creu que les grans pèrdues de l’exèrcit rus a Ucraïna els ha obligat a fer una retirada parcial cap a Bielorússia per “reorganitza-se i reabastir-se” i avisa que redoblaran els seus atacs amb artilleria i míssils per compensar la pèrdua de capacitat ofensiva sobre el terreny.

Maniobra de distracció

L’exèrcit ucraïnès considera que l’anunci del Kremlin és una maniobra per desviar l’atenció i creu que Rússia farà servir les tropes que retira de Kíiv per intensificar els combats a les repúbliques separatistes del Donbass, principal objectiu de l’ofensiva russa després del fracàs de la seva invasió llampec. Putin mantindrà part dels seus contingents a la capital ucraïnesa per evitar que Zelenski pugui desviar part de les seves tropes al front oriental, el més disputat i on l’exèrcit rus ha aconseguit més avenços.

Un vehicle lleuger rus pintat amb la característica ‘Z’ / Sputnik

“No hem de perdre la vigilància”, ha dit Zelenski, que ha recordat que els bombardejos russos continuen a Kíiv, Khàrkiv, Dnipro i altres localitats del país. “La situació no s’ha tornat més senzilla i l’escala dels desafiaments no ha disminuït”. El president ucraïnès creu que mentre “l’enemic” continuï a Ucraïna l’amenaça és constant. “Mariúpol està bloquejada i els atacs aeris i amb míssils no s’aturen. Aquesta és la realitat”, ha assegurat.

Avenços positius a Turquia

Respecte a les converses de pau, Zelenski ha considerat “positius” els avenços de l’última reunió, tot i que alerta que hi ha molts “riscos” i ha demanat no afluixar les sancions internacionals. “No tenim motius per confiar en les paraules de certs representants d’un Estat que continua lluitant per destruir-nos”, ha explicat. El cap de la delegació negociadora russa, Vladímir Medinski, ja va alertar dimarts que la reducció d’operacions “no significa un alto el foc” i els experts consideren que el Kremlin mantindrà les seves posicions al nord d’Ucraïna per pressionar Zelenski i obtenir un millor acord de pau que consolidi els guanys de territori a l’est.