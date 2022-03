Revés als plans de Putin per capturar Mariúpol

La marina ucraïnesa ha destruït un vaixell de guerra rus que estava atracat al port de Berdyansk, al mar d’Azov, un dels primers enclavaments conquerits pel Kremlin per garantir les línies de subministrament al front meridional de la invasió d’Ucraïna. La destrucció del vaixell, confirmada per analistes militars independents, suposa un cop per als plans del president rus, Vladímir Putin, de apoderar-se de Mariúpol, una ciutat clau per connectar Crimea amb les repúbliques separatistes del Donbass i que està a uns 80 kilòmetres del port atacat.

***BREAKING***



Now beyond any reasonable doubt that a #Russian Navy Alligator Class landing ship exploded in #Berdiansk, Ukraine



Reportedly a Ukrainian ballistic missile strike. Two Ropucha Class ships also present, observed sailing away as fire raged pic.twitter.com/eg8kXp6jfy — H I Sutton (@CovertShores) March 24, 2022

Tot i que els experts consideren que la pèrdua del vaixell no és significativa per a la flota russa, que s’ha dividit entre la mar Negra i el mar d’Azov per intentar tallar tots els accessos marítims d’Ucraïna, l’atac al port de Berdyansk és un avís al Kremlin sobre les capacitats ofensives de l’exèrcit ucraïnès, que té moltes dificultats per enviar reforços a Mariúpol i opta per centrar-se en el sabotatge de les línies de subministrament russes, una tàctica que està fent servir a tots els fronts de la guerra i que de moment li està donant bons resultats.

BREAKING: Ukraine claims the Russian Navy ship Orsk has been destroyed in Berdiansk pic.twitter.com/wl0lmLu9gV — BNO News (@BNONews) March 24, 2022

Aquest cap de setmana l’exèrcit rus va donar un ultimàtum a les forces ucraïneses que defensen Mariúpol –entre les quals hi ha milícies neonazis com el Batalló Azov, que hi té el seu bastió– perquè deposessin les armes i es rendissin. El govern ucraïnès no només van rebutjar l’ultimàtum, sinó que ha decidit passar a l’ofensiva. Encara passaran dies abans no es pugui saber l’abast de l’atac sobre el port de Berdyansk, però la destrucció del vaixell obligarà l’exèrcit rus a modificar la seva estratègia logística perquè l’enclavament és vital per subministrar vehicles militars, munició i aliments a les seves tropes del sud i el sud-est d’Ucraïna.

La conquesta del sud, una prioritat

El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha alertat que el Kremlin ha decidit posposar les negociacions de pau fins que Rússia no aconsegueixi el seu principal objectiu en aquesta guerra: capturar Mariúpol i Odessa per tancar l’accés al mar d’Ucraïna i obrir un corredor segur per a les seves tropes entre Moldàvia i les repúbliques separatistes del Donbass, una fita que li donaria un gran avantatge per arribar a un acord de pau en uns termes més favorables als seus interessos i que molt probablement comportaria la reclamació de sobirania sobre tot el territori conquerit.

“En aquests moments Rússia no voleu asseure’s a negociar res perquè busca ocupar territori, envoltar la costa i arribar a la frontera moldava, aïllant Ucraïna del mar”, ha dit Borrell en una entrevista a TVE. El polític espanyol insisteix que Putin vol anar a la taula de negociació amb una “posició de més força” i alerta que els pròxims 15 dies seran “decisius” per la resolució del conflicte. “No és fàcil negociar un alto el foc quan una part vol continuar la guerra”.