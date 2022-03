La Falange es cola en un vídeo d’una milícia ultra ucraïnesa

La Falange Espanyola s’ha colat en un vídeo publicat per una milícia ultra ucraïnesa que fa una crida a defensar Mariúpol, una ciutat del sud-est del país assetjada pels russos des del començament de la invasió i que és el bastió del Batalló Azov, coneguda unitat neonazi que actua sota el paraigua del ministeri de l’Interior ucraïnès des de l’esclat del conflicte amb Rússia per l’annexió de Crimea i l’alçament de les repúbliques separatistes del Donbass l’any 2014.

En un vídeo publicat a les xarxes, el líder de l’organització neonazi ucraïnesa Tradició i Ordre, Bohdan Khodakovski, apareix envoltat de milicians i llueix un pegat amb el jou i les fletxes de la Falange mentre fa una arenga per defensar la ciutat, que durant el cap de setmana va rebre un ultimàtum de Rússia per deposar les armes i rendir-se. “No és el primer cop que apareix simbologia espanyolista ultra durant aquesta guerra”, explica a El Món el fotoperiodista Jordi Borràs.

🎥 VÍDEO | Bohdan Khodakovski, líder de la organización ucraniana Tradición y Orden, luce una bandera falangista en el pecho



En un llamamiento a la defensa de Mariúpol, se distingue un parche de la Falange Española. pic.twitter.com/dvOu0RoOwk — Al Descubierto (@Al_descubierto_) March 22, 2022

Els vincles ultres espanyols i ucraïnesos

Borràs, que acaba de publicar el llibre Tots els colors del negre (Ara llibres, 2022), on fa un repàs als moviments europeus d’extrema dreta del segle XXI, considera que l’aparició d’aquesta mena de simbologia entre els grups ultres ucraïnesos “denota que hi ha connexions entre el nazifeixisme espanyol i l’ucraïnès”. El fotoperiodista creu que el més probable és que el pegat “l’hagi portat un combatent espanyol que ha anat a Ucraïna” i és un “símptoma que hi ha comunicació directa entre l’extrema dreta dels dos països“.

Bohdan Khodakovski i la seva organització Tradició i Ordre s’han estat preparant per a la invasió russa des de fa mesos. “Ens estem preparant per lluitar als boscos i als afores de les ciutats“, alertava en una entrevista amb Euronews a finals del 2021. “Hem d’estar preparats per si la guerra empitjora. Entrenem la gent perquè sàpiga fer anar armes, disparar i entendre què està passant”, deia mentre Rússia encara negava que tingués intenció d’envair Ucraïna.

Un espanyol, capturat pels russos

Un ciutadà espanyol resident a Ucraïna ha estat capturat pels russos, segons avança el diari valencià Levante. Es tractaria de Mariano García Calatayud, un exfuncionari de 74 anys que va marxar a Ucraïna com a voluntari durant la guerra de Crimea del 2014. Vivia a la ciutat de Kherson, la primera i única gran ciutat capturada pels russos. Diversos testimonis han explicat que van veure com les tropes russes se l’enduien, tot i que no està clar el motiu pel qual hauria estat detingut.

Calatayud estaria relacionat amb els moviments ultres de l’est d’Ucraïna, tal com denuncia el periodista especialitzat en l’extrema dreta Miquel Ramos. En una foto que va enviar als mitjans, es veu l’home amb un fusell a les mans en una habitació plena de banderes, armes i caixes de munició on s’hi veu una bandera de la milícia ultra Pravy Sektor, una organització paramilitar neofeixista amb una gran presència a Ucraïna.