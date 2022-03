El combat arriba al centre de Mariúpol, últim bastió ucraïnès al mar d’Azov

Els combats entre l’exèrcit rus i la resistència ucraïnesa han arribat al centre de Mariúpol. Ciutat clau per unir la zona del Donbass controlada per Rússia amb la península de Crimea i les àrees ocupades per les tropes russes al sud d’Ucraïna, Mariúpol és alhora l’últim bastió d’Ucraïna al mar d’Azov. A la pràctica, però, Rússia ja controla aquest mar, ja que en domina la costa oriental, l’estret de Kertx i ara, gràcies a la invasió d’Ucraïna, també la ribera est. Després de diversos intents fallits d’evacuar la ciutat, finalment es va respectar l’alto el foc acordat per facilitar la fugida dels civils de la ciutat a través d’un corredor humanitari. El setge per terra i per mar imposat per Rússia havia deixat la ciutat sense aigua potable, informa l’agència ACN.

L’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU pels Drets Humans ha xifrat aquest dissabte en 847 el nombre de civils morts a Ucraïna arran de la guerra. Concretament, del 24 de febrer fins ahir divendres s’han registrat 2,246 víctimes civils: 847 morts, 64 dels quals són nens, i 1,399 ferits, 78 dels quals són infants. La majoria han estat víctimes d’atacs aeris i bombardejos, per la qual cosa s’estima que el nombre real de morts i ferits pot ser molt més elevat. Segons les dades de l’ONU, la majoria de víctimes són de les províncies de Donetsk i Luhansk, però també se n’han registrat a les regions de Kíev, Txerkasi, Txerníhiv, Khàrkiv, Kherson, Mikolaiv, Odessa, Sumi, Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Jitòmir.

Quant als refugiats, Polònia es manté com a porta principal de fugida dels ucraïnesos i ja hi han arribat 2.010.693 persones fugint de la guerra, segons dades de l’ONU. En segon lloc hi ha Romania, amb 518.269, seguida de Moldàvia, amb 359.056, i d’Hongria, amb 299.273. A Eslovàquia hi han arribat 240.009 refugiats i 184.563 han optat per anar cap a Rússia.