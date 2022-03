Ucraïna reclama l’adhesió a la UE com a “recompensa” per la seva lluita

El president del Parlament d’Ucraïna, Ruslan Stefanchuk, ha anunciat aquest dissabte que ha sol·licitat a la Comissió Europea i al Parlament Europeu l’adopció d’una decisió “ràpida i positiva” sobre l’adhesió del país a la Unió Europea com a “recompensa justa per a el “poble ucraïnès” per la seva defensa nacional i de l’espai de l’OTAN davant de la invasió russa. Els líders de la Unió Europea es van reunir el 10 de març en una cimera extraordinària per tractar la guerra d’Ucraïna on van coincidir que “no poden haver-hi dreceres” en la política d’adhesió al bloc. Així, va tancar definitivament la porta a una tramitació ‘express’ d’aquesta adhesió, com demanava el president ucraïnés, Volodomir Zelenski.

“La direcció de la Verjovna Rada, els representants de les faccions i els grups diputats han apel·lat a la cap del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ia la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb una sol·licitud per facilitar una decisió positiva i ràpida de la Comissió Europea sobre la incorporació d’Ucraïna a la UE“, ha fet saber Stefanchuk a la seva pàgina de Facebook, informa l’agència Europa Press.

“La decisió de la UE sobre la integració europea immediata serà un factor clau per dissuadir l’agressió russa”, ha fet saber el president del Parlament al comunicat. Stefanchuk argumenta que l’adhesió a la UE també podria ser interpretada com “una recompensa justa per al poble ucraïnès per la seva lluita per la llibertat, la democràcia i els valors europeus”.

Els Estats membres de la Unió Europea van encarregar formalment a la Comissió Europea a principis de mes un estudi sobre l’adhesió al bloc d’Ucraïna, encara que sense unanimitat sobre la idea de tramitar la petició per la via ràpida que reclama Kíev. Després que el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, firmés en ple context de guerra la petició d’ingrés d’Ucraïna al bloc, els Vint-i-set ja van fer aquest dilluns el pas d’activar el procés, després d’un acord a nivell d’ambaixadors per sol·licitar un dictamen a Brussel·les.

Fonts europees van confirmar a Europa Press a principis de mes les reticències de diversos membres de la UE per llançar el procediment ‘exprés’, pels dubtes sobre l’alineament d’Ucraïna amb la UE, la capacitat de Kíev de fer reformes europees en el context de la invasió russa i sobre la conveniència d’acceptar un país en guerra.