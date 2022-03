Ucraïna alerta que la situació de Txernòbil amenaça “tot Europa i Rússia”

Les autoritats d’Ucraïna han alertat aquest dijous que la situació a la central nuclear de Txernòbil, sota control de les forces russes i desconnectada de la xarxa elèctrica, “és molt perillosa” i han afirmat que suposa “una amenaça per a tot Europa i per a la pròpia Rússia”, informa l’agència Europa Press. “A causa de les accions dels ocupants, el subministrament estable d’energia a les instal·lacions ha estat suspès, si bé no es pot quedar sense electricitat”, ha argumentat l’assessor de la presidència ucraïnesa, Mijailo Podoliak, segons ha informat el portal ucraïnès de notícies Ukrinform.

Podoliak ha subratllat que Rússia va iniciar una guerra de conquesta semblant a les de l’Edat Mitjana i ha argumentat que en aquest context no hi ha lloc per a les infraestructures modernes. “Aquests llocs no estan clars per a ells i poden ser usats com a coses per a un xantatge”, ha dit. Així, ha recordat que la central de Txernòbil no està transmetent dades a l’Organisme Internacional per a l’Energia Atòmica (OIEA), per això no se sap què passa a les instal·lacions, i ha reclamat a la comunitat internacional “molta més pressió” per a ” expulsar d’Ucraïna els ocupants”

Les paraules de l’assessor del president, Volodimir Zelenski, han arribat un dia després que l’empresa energètica ucraïnesa Ukrenergo confirmés que la central havia quedat “totalment desconnectada” de la xarxa elèctrica per les “accions militars dels ocupants russos”. Després d’això, el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dimitro Kuleba, va demanar a la comunitat internacional “que reclami immediatament a Rússia un alto el foc i permeti a les unitats de reparació restaurar el subministrament elèctric”, abans d’incidir que “els generadors amb dièsel de reserva tenen una capacitat de 48 hores per donar subministrament a la central”.

El reactor número 4 de la central nuclear de Txernòbil | Wikimedia Commons

L’OIEA ha assenyalat que el que ha passat “viola un pilar clau de seguretat per garantir el subministrament ininterromput d’electricitat”, si bé ha apuntat que “no veu un impacte crític sobre la seguretat” i ha explicat que “la càrrega calenta del combustible gastat emmagatzemat a la piscina i el volum d’aigua per a refredament a la central nuclear de Txernòbil és suficient per a la retirada de calor sense la necessitat de subministrament elèctric”.

Per part seva, la portaveu del Ministeri d’Exteriors rus, Maria Zakharova, ha manifestat que la situació “està sent exercida de forma conjunta per tropes russes, especialistes ucraïnesos, el personal civil de la planta i la Guàrdia Nacional d’aquest país”, segons ha recollit l’agència russa de notícies TASS.