Més de 200 treballadors, atrapats a Txernòbil en situació de màxim risc

La central nuclear de Txernòbil s’ha quedat sense electricitat, el que podria posar en risc la vida dels 210 treballadors que hi fan tasques de manteniment i que han quedat atrapats a la central després de l’atac rus. El ministre d’exteriors d’Ucraïna, Dmytro Kuleba, ha demanat aquest dimecres a Rússia un “alto el foc” per poder restablir el subministrament elèctric. Kuleba ha assegurat que en dos dies “es tancarà el sistema de refrigeració de l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat” i que això podria provocar una “fuita de radiació”. D’altra banda, l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (IAEA) ha afirmat que, “tot i que l’electricitat sigui un punt clau per a la seguretat dels treballadors”, la situació “no és de risc”.

Ucraïna està preocupada pels 210 treballadors que encara no han pogut sortir de la central nuclear de Txernòbil. En reiterades ocacions, l’executiu ucraïnès ha demanat que s’obrin corredors humanitaris per poder treure les persones que des de fa gairebé 15 dies, treballen sense mesures de seguretat i amb l’incertesa de “si estan mantenint els torns”, tal com ha explicat el ministre d’exteriors, ja que la central està en mans de Rússia. De fet, l’IAEA ha confessat que han perdut la connexió amb la central i que, de moment, només si poden comunicar per correu electrònic.

El ministre d’exteriors d’Ucraïna, Dymitro Kuleba, en una atenció als mitjans abans de reunir-se amb els ministres d’exteriors de la Unió Europea / ACN

El dia 24 de febrer, Rússia va aconseguir el control de la central nuclear més famosa d’Ucraïna –a causa de la fuita que va patir el 1986-. Tot i que la central no funciona des de l’any 2000, gairebé 3.000 persones hi treballen en tasques de manteniment. Així doncs, quan l’exercit rus es va fer ab el control de la central, dos centenars de treballadors van quedar atrapats fent tasques, sense torns i en situació de risc. “Faig una crida a les forces que tenen el control efectiu de les instal·lacions perquè facilitin de forma urgent la rotació segura del personal”, ha explicat el director general de l’IAEA, Rafael Mariano Grossi.

D’altra banda, l’IAEA no veu “cap risc majoritari”, ja que han explicat que “la càrrega de calor de la piscina d’emmagatzematge” i el volum d’aigua de refrigeració “són suficients per a una eliminació efectiva de la calor sense necessitat de subministrament elèctric”. Tot i això, Ucraïna ha assegurat que una fuita nuclear a la central o un mal funcionament a causa de la poca refrigeració de les insta·lacions podria suposar una crisi europea: “La guerra de Rússia amenaça tota Europa“, ha alertat Kuleba.