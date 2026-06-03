El titular del Tribunal Central d’Instància 6 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc del cas Leire, va reclamar els comptes del PSC sobre el finançament de la campanya de Salvador Illa que el va portar a la casa dels Canonges. De fet, a través de la interlocutòria d’entrada i escorcoll de diversos immobles, entre els quals destacava la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, ordenava a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes entregar-li tota la documentació sobre la contesa electoral del 12 de maig de 2024.
Amb l’aixecament del secret del sumari, queda més clara la relació que investiga el magistrat entre la campanya d’Illa i la presumpta trama per articular una claveguera del PSOE que tenia l’objectiu de soscavar la credibilitat dels processos judicials que assetjaven el partit i el govern de Pedro Sánchez. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) ho detalla en el seu atestat 89/2026, part transcendental del sumari. Un informe al qual ha tingut accés El Món i en què els investigadors de l’institut armat aporten una conversa de missatgeria entre l’aleshores director de comunicació del PSOE, Ion Antolín, i Patricia López, la periodista de Crónica Libre que va difondre informació sobre les actuacions de la policia patriòtica, així com informació que suposadament recollia la presumpta claveguera del PSOE. Precisament, en aquest atestat s’exposa que van detectar un pagament del PSOE a Crónica Libre de 20.000 euros com a pagament de bàners de publicitat de la campanya d’Illa a les eleccions al Parlament. La tesi de l’UCO és que la difusió de les notícies que posaven en dubte les accions policials i judicials contra el PSOE es pagaven a través de campanyes de publicitat aprofitant la campanya d’Illa. Tot i que aquesta setmana l’exsecretari d’organització del PSC i diputat a Madrid José Zaragoza assegurava que els socialistes catalans eren un altre partit, diferent del PSOE, de les converses es dedueix que aquests pagaments els feia, o almenys els decidia, Ferraz.
Missatges sospitosos: “Si haig de parlar amb Santos Cerdán, ho faig”
“El pagament que el PSOE, a través de Santos, presumptament va intentar fer a Crónica Libre —la quantitat del qual sembla ser propera als 20.000 euros— es diu que es va acordar com a part d’una campanya electoral que es duia a terme a Catalunya en aquell moment”, expliquen els agents encarregats de la investigació. I afegeixen: ” Concretament, i tal com sembla evidenciar-se en aquestes gravacions d’àudio, la justificació per fer-ho estaria vinculada a la publicació de banners, pagats per l’empresa de mitjans a càrrec de la campanya per instruccions del PSOE”.
De fet, les converses prèvies aportades a l’atestat, la policia les considera “indicatives” del paper que Santos Cerdán hauria tingut en aquest pagament. En aquest sentit, remarquen una conversa intervinguda entre Patricia López i Leire Díez, on la periodista reclama els diners que se li han anunciat, que es retarden. Díez li respon: “Si haig de parlar amb Santos Cerdán, ho faig”.
Una campanya de bàners a 20.000 euros: “Estan ben pagats”
L’endemà, Ion Antolín es posa finalment en contacte amb la periodista per dir-li que el pagament de la campanya de bàners s’ha activat a través d’una agència de comunicació. Així es desprèn d’una altra conversa intervinguda per la Guàrdia Civil, on es comenta com són de generosos al PSOE pagant els bàners els del PSOE. “Estan ben pagats”, admet López.