El titular del Tribunal Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco del caso Leire, reclamó las cuentas del PSC sobre el financiamiento de la campaña de Salvador Illa que lo llevó a la casa dels Canonges. De hecho, a través del auto de entrada y registro de varios inmuebles, entre los que destacaba la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, ordenaba a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas entregarle toda la documentación sobre la contienda electoral del 12 de mayo de 2024.

Con el levantamiento del secreto del sumario, queda más clara la relación que investiga el magistrado entre la campaña de Illa y la presunta trama para articular una cloaca del PSOE que tenía el objetivo de socavar la credibilidad de los procesos judiciales que acosaban al partido y al gobierno de Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) lo detalla en su atestado 89/2026, parte trascendental del sumario. Un informe al que ha tenido acceso El Món y en el que los investigadores del instituto armado aportan una conversación de mensajería entre el entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, y Patricia López, la periodista de Crónica Libre que difundió información sobre las actuaciones de la policía patriótica, así como información que supuestamente recogía la presunta cloaca del PSOE. Precisamente, en este atestado se expone que detectaron un pago del PSOE a Crónica Libre de 20.000 euros como pago de banners de publicidad de la campaña de Illa en las elecciones al Parlamento. La tesis de la UCO es que la difusión de las noticias que ponían en duda las acciones policiales y judiciales contra el PSOE se pagaban a través de campañas de publicidad aprovechando la campaña de Illa. Aunque esta semana el exsecretario de organización del PSC y diputado en Madrid José Zaragoza aseguraba que los socialistas catalanes eran otro partido, diferente del PSOE, de las conversaciones se deduce que estos pagos los hacía, o al menos los decidía, Ferraz.

Mensajes sospechosos: «Si tengo que hablar con Santos Cerdán, lo hago»

«El pago que el PSOE, a través de Santos, presuntamente intentó hacer a Crónica Libre —la cantidad del cual parece ser cercana a los 20.000 euros— se dice que se acordó como parte de una campaña electoral que se llevaba a cabo en Cataluña en ese momento», explican los agentes encargados de la investigación. Y añaden: «Concretamente, y tal como parece evidenciarse en estas grabaciones de audio, la justificación para hacerlo estaría vinculada a la publicación de banners, pagados por la empresa de medios a cargo de la campaña por instrucciones del PSOE».

El mensaje con el que se concretan los 20.000 euros para pagar la campaña de Crónica Libre de Illa/QS

De hecho, las conversaciones previas aportadas al atestado, la policía las considera «indicativas» del papel que Santos Cerdán habría tenido en este pago. En este sentido, remarcan una conversación intervenida entre Patricia López y Leire Díez, donde la periodista reclama el dinero que se le ha anunciado, que se retrasa. Díez le responde: «Si tengo que hablar con Santos Cerdán, lo hago».

Una campaña de banners a 20.000 euros: «Están bien pagados»

Al día siguiente, Ion Antolín se pone finalmente en contacto con la periodista para decirle que el pago de la campaña de banners se ha activado a través de una agencia de comunicación. Así se desprende de otra conversación intervenida por la Guardia Civil, donde se comenta cuán generosos son en el PSOE pagando los banners. «Están bien pagados», admite López.