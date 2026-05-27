El titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha entrado con toda la artillería para instruir el caso contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la considerada ‘fontanera’ de la formación María Leire Diez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, múltiples delitos de soborno, revelación de secretos, mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Todo a raíz de las irregularidades alrededor de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), conocido como el sumario Hirurok.

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En el auto de entrada y registro, de 50 páginas y al que ha tenido acceso El Món, de la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, la dirección General de la Guardia Civil y varios domicilios e inmuebles relacionados con los investigados, el magistrado abre una puerta de posible investigación hacia el PSC. En concreto, ordena obtener toda la documentación de la «campaña publicitaria relativa a las elecciones al Parlamento de Cataluña, celebradas el día doce de mayo de 2024». Las elecciones que llevaron a Salvador Illa a la casa de los Canónigos. Una campaña en la que el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ahora imputado por la Audiencia Nacional, tuvo una activísima presencia.

El magistrado pide los gastos del periodo comprendido entre el 26 de abril y el 10 de mayo, así mismo solicita los informes emitidos por parte de la Sindicatura de Cuentas sobre el gasto de la contienda electoral. En concreto, reclama los estados contables, contratos y facturas y los gastos generados de «propaganda y publicidad». Sin embargo, la resolución no hace ninguna mención concreta o específica al presidente Salvador Illa.