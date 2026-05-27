El titular del Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha entrat amb tota l’artilleria per instruir el cas contra l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, la considerada ‘fontanera’ de la formació María Leire Diez Castro, l’empresari Javier Pérez Dolset, l’exconseller de Presidència de la Junta d’Andalusia Gaspar Zarrías i l’advocat Ismael Oliver per delictes d’organització criminal, plurals delictes de suborn, revelació de secrets, revelació de secrets, mercantil, prevaricació, tràfic dinfluències i delicte contra les institucions de l’Estat. Tot arran de les irregularitats al voltant de la Societat Española de Participacions Industrials (SEPI), conegut com el sumari Hirurok.
En la interlocutòria d’entrada i escorcoll, de 50 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, de la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, la direcció General de la Guàrdia Civil i diversos domicilis i immobles relacionats amb els investigats, el magistrat obre una porta de possible investigació cap el PSC. En concret, ordena obtenir tota la documentació de la “campanya publicitària relativa a les eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el dia dotze de maig de 2024”. Les eleccions que van portar Salvador Illa a la casa dels Canonges. Una campanya en la qual l’expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ara imputat per l’Audiència Nacional, va tenir una activíssima presència.
El magistrat demana les despeses del període comprès enre el 26 d’abril i el 10 de maig, així mateix sol·licita els informes emesos per part de la Sindicatura de Comptes sobre la despesa de la contesa electoral. En concret, reclama els estats comptables, contractes i factures i les despeses generades de “propaganda i publicitat”. Tot i això, la resolució no fa cap esment concret o específic al president Salvador Illa.