El choque debía producirse más temprano que tarde. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la ‘UCO, parece tener un arsenal de información para seguir ampliando el cerco a Pedro Sánchez y al PSOE para no dejarle ninguna salida. Pero, el presidente del gobierno español, apasionado de la resistencia y con habilidad para escapar de los ataques, ha reaccionado con una réplica que nadie esperaba: el anuncio desafiante, desde el encuentro del Círculo de Economía, en Barcelona, de que presentará un proyecto de presupuestos en el Congreso. Una señal clara y rotunda de que tiene ganas de presentar batalla aprovechando todos los recursos, aunque sean escasos, que le quedan en el polvorín.

De hecho, la propuesta de este miércoles desde el encuentro político-económico catalán no es fruto de la improvisación. El equipo de Sánchez sabía cuándo las partes recibirían el sumario con los atestados de la UCO que ha utilizado el juez Santiago Pedraz para abrir el caso Leire, la investigación sobre la presunta red del PSOE contra jueces, fiscales y policías que dirigían investigaciones judiciales contra la formación, el inquilino de la Moncloa o su entorno más cercano. Unos atestados que apuntan sin complejos que Pedro Sánchez tenía conocimiento de la trama que supuestamente lideraba Santos Cerdán.

En este sentido, el mismo Tribunal Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dejaba caer una pista muy clara en la resolución del levantamiento parcial del secreto al pedir a las partes que proporcionaran sus datos para remitirlos al Ministerio de Justicia, «que gestiona la plataforma Cloud, para que pueda verificar el registro de las partes y otorgarles el acceso tan pronto como sea posible». En resumen, que el ministro Félix Bolaños sabía en qué momento preciso las partes tendrían acceso a las actuaciones con las que Pedraz basó su auto de entrada en la sede del PSOE.

Parte de la diligencia donde se especifica cómo llegará el material de los atestados a las partes que el juez ha incorporado a la causa/QS

La trama del PSOE con conocimiento de Pedro Sánchez

En los al menos seis atestados que constan en las actuaciones, los analistas de la UCO sostienen que Pedro Sánchez estaría al tanto de la presunta trama que coordinaría Santos Cerdán y que tendría como responsable operativa a Leire Díez. De hecho, uno de los principales atestados de la causa, redactado el 26 de mayo, el número 89/2026, afirma que la «presunta actividad delictiva” de “la organización criminal” revelaría “la existencia de otros nuevos participantes, cuya misión principal es defender al gobierno y su partido político, el PSOE, una formación que utilizaría como herramienta para llevar a cabo todas sus acciones, que consistirían, principalmente, en intentar socavar la integridad de todos los procedimientos que afectan al círculo íntimo del gobierno, mediante actos delictivos”.

Una actividad que, a criterio de los investigadores, «se habría desarrollado bajo el apoyo del PSOE, mediante la puesta a disposición, a través de Santos Cerdán, de infraestructuras y apoyo económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas”. Sin embargo, los indicios recogidos por la policía también señalan que Pedro Sánchez estaba al tanto. De hecho, aunque las pesquisas consideran que el inicio de la supuesta trama es el año 2020, afirman que gran parte de la operativa comienza a partir de la «Carta a la ciudadanía» con la que Sánchez comunicó, el 24 de abril de 2024, justo al inicio de la campaña electoral de los comicios al Parlamento de Cataluña del 12 de mayo, que se apartaba para reflexionar sobre su continuidad en la Moncloa a raíz del caso abierto contra su esposa, Begoña Gómez.

Así, sitúan el momento cero de la gran ofensiva contra los casos que acosaban al PSOE a las nueve y media de la mañana del 26 de abril de 2024, cuando se celebró una reunión en la sede del PSOE, con Leire Díez, Santos Cerdán, el director de comunicación de la formación, Ion Antolín, el empresario Javier Pérez Dolset y Juanma Serrano, que había sido director del Servicio de Correos y del Servicio de Autopistas del Estado y miembro del aparato directivo del PSOE. Precisamente, Serrano habría sido uno de los implicados que más claramente dejó la implicación de Pedro Sánchez en el conocimiento de la trama a través de sus conversaciones con Díez. La periodista Patricia López, de Crónica Libre, excusa su presencia. En esta conversación, ya se presentan los «audios y grabaciones relacionadas con las acciones presuntamente grabadas por el comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo».

Parte del sumario y de los atestados donde se muestran las conversaciones que apuntarían a que Sánchez tenía conocimiento de la red del PSOE/QS

«Mira el jefe, cómo cita los audios»

Según el informe de la UCO, Díez tenía información privilegiada de la decisión de Sánchez sobre su continuidad en la Moncloa después de la Carta a la ciudadanía. «Por lo visto», apuntan los agentes, «antes de que se hiciera el anuncio de su continuidad, Díez escribió a Juamna Serrano para decirle que se quedaba». Y añadió: «Este hombre necesita nuestra ayuda». «Se lo merece», afirmó Serrano.

Precisamente, en la tarde del mismo día del anuncio de la continuidad de Sánchez, después de celebrarse su comparecencia, Serrano comentó con Leire Díez que «el jefe» había mencionado «las grabaciones de audio». Una referencia, según la Guardia Civil, al presidente español Pedro Sánchez. Por su parte, Díez respondió haciendo una nueva referencia al «jefe» asegurando que el «jefe los encumbraría en un altar». Incluso, Díez se puso en contacto con Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, donde había trabajado la lampista del PSOE para celebrar la eficacia del trabajo de la trama con un «el presidente se refiere a todo lo que estamos haciendo».

Leire Díez responde a Víctor de Aldama en un enfrentamiento el pasado 4 de junio Carlos Luján / Europa Press

La respuesta política

Sánchez, consciente de que la estrategia policial es cercarlo, quiere desbaratar el plan de la UCO. Si bien la semana pasada solicitó comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE, la comparecencia no se producirá hasta después del Consejo Europeo previsto para el 19 de junio. Con toda probabilidad, y a falta de que la junta de portavoces trate la cuestión, Sánchez responderá a los grupos parlamentarios la semana del 22 de junio, días antes del comité Federal del PSOE previsto para el 27 de junio. Un calendario que puede ser un arma de doble filo. Por eso, antes ha querido intentar marcar la agenda con la maniobra expresada en el cónclave del Círculo de Economía. De hecho, es un escenario donde siempre ha aprovechado para hacer anuncios que desvíen el foco de atención de sus líos. Por ejemplo, el año pasado anunció allí la gran consulta sobre la OPA del BBVA al Banco de Sabadell.

En cualquier caso, la comparecencia de Sánchez se producirá después de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haya declarado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama los días 17 y 18 de junio. Una jornada muy esperada. Aun así, el presidente español ya ha dejado claro cuál es su hoja de ruta y ha dicho por activa y por pasiva que tiene la intención de agotar la legislatura. De ahí que este mismo miércoles haya contraatacado a la propuesta de moción de censura instrumental planteada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En la clausura de la 41ª Reunión del Círculo de Economía 2026, Sánchez ha lanzado una bomba que nadie esperaba: el inicio de los trámites para presentar los presupuestos de 2027, sobre todo después de que en 2025 y este 2026 ni siquiera los presentara.

Este es el as en la manga que se ha sacado Sánchez en medio de todo el ruido político por la presunta corrupción que salpica al PSOE: unos presupuestos en el último año de la actual legislatura antes de convocar elecciones. Y no solo eso, para intentar convencer a los grupos parlamentarios y rehacer la mayoría de la investidura, Sánchez también se compromete a abordar «la raíz del conflicto político» con Cataluña y promete cumplir con lo pactado tanto con Junts como con ERC. Sánchez sabía que los primeros documentos sin secreto de la causa lo apuntarían. De ahí que haya querido salir al paso con un anuncio desconcertante. A medida que las pesquisas avancen y se desclasifiquen más partes del sumario, deberá modular su contraofensiva política.