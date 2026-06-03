El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció su intención de agotar la legislatura después de que la UCO entrara en la sede del PSOE por presunto financiamiento irregular, pero este miércoles ha ido un paso más allá y, tras que el PP ha puesto sobre la mesa una moción de censura instrumental, ha anunciado el inicio de los trámites para presentar los presupuestos de 2027, el último año de la actual legislatura. Lo ha dicho en la clausura de la 41ª Reunión del Cercle d’Economia 2026, que se ha celebrado días después de que la UCO entrara en la sede del PSOE por presunto financiamiento irregular, Sánchez ha dicho que los presupuestos serán «más ambiciosos, más sociales y más responsables desde el punto de vista fiscal».

Además, ha detallado que durante este mes de junio se actualizará el cuadro macro para aprobar las nuevas cuentas y se presentarán las líneas generales a los grupos parlamentarios. El presidente español ha explicado que las cuentas darán prioridad a la vivienda con el «despliegue más grande de recursos públicos que se haya conocido nunca» en la historia democrática de España, y deberán servir para «resolver el problema del financiamiento», que se ha comprometido a presentar antes de que finalice el año. Según Sánchez, la propuesta de presupuestos que elaborará su ejecutivo será «social» e incluirá también «responsabilidad fiscal». Con todo, Pedro Sánchez ha manifestado su deseo de que las cuentas para 2027 puedan llegar al Congreso de los Diputados «lo antes posible». Sobre si los presupuestos pueden contar con el apoyo suficiente de la cámara baja para ser aprobados, Sánchez ha pedido un «esfuerzo de generosidad, de responsabilidad y de compromiso a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Madrid como en Cataluña».

Sobre el financiamiento, el presidente español ha dicho que los presupuestos también irán dirigidos a «resolver» esta carpeta, pero ha recordado que el nuevo modelo incluye traspasar 21.000 millones de euros de las cuentas del Estado a las de las comunidades. Para él, es una propuesta «buena para el conjunto del Estado, para los territorios y lo es también para Cataluña», y sin hacer referencia explícita, ha instado a Junts per Catalunya a dar su apoyo para aprobar la propuesta en el Congreso. Por otro lado, ha recordado que se está tramitando la quita del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para que las comunidades paguen menos intereses y puedan destinar más dinero a los servicios públicos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausurando la 41ª Reunión Cercle d’Economia / Cercle d’Economia

Sánchez ve la moción como un «reconocimiento explícito» del PP a Junts

Sobre la propuesta de la moción de censura instrumental del PP, el presidente del ejecutivo español ha considerado que Alberto Núñez Feijóo ha realizado un «reconocimiento explícito» a Junts per Catalunya, y lo ha considerado una «buena noticia». «Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del PP a un actor político, en este caso Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía», ha apuntado. También ha dicho que desconoce si el líder del PP «lo ha hecho premeditadamente o equivocadamente», pero cree que ha dado la razón a su ejecutivo y a su apuesta por pactar con los nacionalistas catalanes y vascos.

En este sentido, el jefe del ejecutivo ha defendido avanzar en los acuerdos que permitieron su investidura en 2023 con la formación de Carles Puigdemont, los conocidos como acuerdos de Bruselas, y cumplir también con los pactos alcanzados con Esquerra Republicana y con los partidos nacionalistas vascos por la «estabilidad» que considera que han aportado a la legislatura y que cree que pueden aportar en el futuro. Ante el empresariado catalán, Pedro Sánchez ha reivindicado los pactos con los juntaires y ha apostado por «abordar las raíces del conflicto territorial» entre Cataluña y España y avanzar en la reforma del financiamiento. Asimismo, ha deseado la aplicación efectiva y total de la ley de amnistía, un hito que quiere que sea efectivo en esta legislatura.

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