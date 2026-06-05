El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, se ha mostrado dispuesto a negociar los presupuestos generales del Estado con el gobierno español, siempre y cuando haya «contenido» y un «interés real del PSOE». Lo ha dicho este viernes durante una entrevista con estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), donde también ha dejado claro que antes de abrir cualquier negociación es necesario que el ejecutivo de Pedro Sánchez ponga una propuesta sobre la mesa. Después de que Sánchez anunciara en las jornadas del Círculo de Economía que pondría en marcha la maquinaria para tramitar los presupuestos, Junqueras cree que por ahora no se puede «constatar que haya un interés real más allá de la declaración».

A pesar de las investigaciones en torno a los socialistas españoles, el líder de ERC no da la legislatura por «muerta», y ha señalado que, «probablemente, la damos menos por muerta que el PSOE». Junqueras ha defendido que su partido quiere «aprovechar» lo que queda de legislatura para «ser tan útiles como sea posible a la sociedad». Por otro lado, ha apuntado que tienen «motivos para sospechar que la justicia no siempre es justa», porque en algunos casos se ha condenado a «inocentes», y se ha mostrado «escéptico» con determinadas acusaciones al PSOE. Asimismo, ha dicho que por el momento no tienen «ningún motivo para creer que sean ciertas». Sin embargo, ha querido dejar claro que si se confirman casos de corrupción, ERC estará «en contra de cualquier forma de corrupción».

Sánchez descarta un «superdomingo electoral»

Por su parte, el presidente del gobierno español ha descartado un superdomingo electoral, cerrando la puerta a que las elecciones españolas coincidan con las municipales y autonómicas previstas para el 23 de mayo de 2027. “Puedo garantizar por activa y por pasiva que no habrá un superdomingo electoral», ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la cumbre UE-Balcanes. Por otro lado, ha instado a los grupos parlamentarios a dar apoyo a los presupuestos y ha añadido que «continúan trabajando» con Junts per Catalunya para intentar «reconstruir la relación de diálogo».

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la Moncloa, el 8 de enero de 2026 / Europa Press

Sánchez niega tener conocimiento de las prácticas de Leire Díez

Por otro lado, Sánchez se ha pronunciado sobre el mensaje de Leire Díez a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y también investigado, en el que la exmilitante sugiere que el presidente español podría tener conocimiento de sus actividades para, presuntamente, entorpecer investigaciones judiciales al PSOE y a su ejecutivo: «Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca habría tolerado».

Además, Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a la presidenta del partido, Cristina Narbona, mencionada por los investigadores por haber mantenido contactos con Díez y también ha dado su apoyo a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras conocerse que se reunió varias veces con la exmilitante. En cualquier caso, ha dejado abierta la puerta a que el PSOE tome medidas, aunque por el momento los servicios jurídicos del partido están analizando toda la información y más adelante decidirán los «pasos siguientes» a seguir en «defensa de la honorabilidad y la limpieza del PSOE».