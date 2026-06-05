El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s’ha mostrat disposat a negociar els pressupostos generals de l’Estat amb el govern espanyol, sempre i quan hi hagi “contingut” i un “interès real del PSOE”. Ho ha dit aquest divendres durant una entrevista amb estudiants de la Unoversitat Pompeu Fabra (UPF), on també ha deixat clar que abans d’obrir qualsevol negociació cal que l’executiu de Pedro Sánchez posi una proposta sobre la taula. Després que Sánchez anunciés a les jornades del Cercle d’Economia que posaria en marxa la maquinària per tramitar els pressupostos, Junqueras creu ara per ara no es pot “constatar que hi hagi un interès real més enllà de la declaració”.
Malgrat les investigacions al voltant dels socialistes espanyols, el líder d’ERC no dona la legislatura per “morta”, i ha assenyalat que, “probablement, la donem menys per morta que el PSOE”. Junqueras ha defensat que el seu partit vol “aprofitar” el que queda de legislatura per “ser tan útils com sigui possible a la societat”. D’altra banda, ha apuntat que tenen “motius per sospitar que la justícia no sempre és justa”, perquè en alguns casos s’ha condemnat “innocents”, i s’ha mostrat “escèptic” amb determinades acusacions al PSOE. Així mateix, h a dit que ara per ara no tenen “cap motiu per creure que siguin certes”. Tot i això, ha volgut deixar clar que si es confirmen casos de corrupció, ERC estarà “en contra de qualsevol forma de corrupció”.
Sánchez descarta un “superdiumenge electoral”
Per la seva banda, el president del govern espanyol ha descartat un superdiumenge electoral, tancant la porta a que les eleccions espanyoles coincideixin amb les municipals i autonòmiques previstes pe 23 de maig del 2027. “Puc garantir per activa i per passiva que no hi haurà un superdiumenge electoral”, ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació abans de participar en la cimera UE-Balcans. D’altra banda, ha instat els grups parlamentaris a donar suport als pressupostos i ha afegit que “continuen treballant” amb Junts per Catalunya per intentar “reconstruir la relació de diàleg”.
Sánchez nega tenir coneixement de les pràctiques de Leire Díez
D’altra banda, Sánchez s’ha pronunciat sobre el missatge de Leire Díez a Vicente Fernández, expresident de la SEPI i també investigat, en què l’exmilitant suggereix que el president espanyo podria tenir coneixement de les seves activitats per, presumptament, entorpir investigacions judicials al PSOE i al seu executiu: “No vaig avalar mai, mai vaig tenir informació, ni mai vaig tenir coneixement d’alguna cosa que mai no hauria tolerat”.
A més, Pedro Sánchez ha mostrat el seu suport a la presidenta del partit, Cristina Narbona, esmentada pels investigadors per haver mantingut contactes amb Díez i també ha donat suport a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, després de conèixer-se que es va reunir diverses vegades amb l’exmilitant. En qualsevol cas, ha deixat oberta la porta que el PSOE prengui mesures, encara que de moment els serveis jurídics del partit estan analitzant tota la informació i més endavant decidiran els “passes següents” a seguir en “defensa de l’honorabilitat i la neteja del PSOE”.