El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar la seva intenció d’esgotar la legislatura després que l’UCO entrés a la seu del PSOE per presumpte finançament irregular, però aquest dimecres ha anat un pas més enllà i, després que el PP ha posat sobre la taula una moció de censura instrumental, ha anunciat l’inici dels tràmits per presentar els pressupostos del 2027, l’últim any de l’actual legislatura. Ho ha dit en la clausura de la 41a Reunió del Cercle d’Economia 2026, que s’ha celebrat dies després que l’UCO entrés a la seu del PSOE per presumpte finançament irregular, Sánchez ha dit que els pressupostos seran “més ambiciosos, més socials i més responsables des del punt de vista fiscal”.
A més, ha detallat que durant aquest mes de juny s’actualitzarà el quadre macro per aprovar els nous comptes i es presentaran les línies generals als grups parlamentaris. El president espanyol ha explicat que els comptes donaran prioritat a l’habitatge amb el “desplegament més gran de recursos públics que s’hagi conegut mai” a la història democràtica d’Espanya, i hauran de servir per “resoldre el problema del finançament”, que s’ha compromès a presentar abans que finalitzi l’any. Segons el Sánchez, la proposta de pressupostos que elaborarà el seu executiu serà “social” i inclourà també “responsabilitat fiscal”. Amb tot, Pedro Sánchez ha manifestat el seu desig que els comptes per al 2027 puguin arribar al Congrés dels Diputats “com més aviat millor”. Sobre si els pressupostos poden comptar amb el suport suficient de la cambra baixa per ser aprovats, Sánchez ha demanat un “esforç de generositat, de responsabilitat i de compromís a les forces parlamentàries, també independentistes catalanes i nacionalistes, tant a Madrid com a Catalunya”.
Sobre el finançament, el president espanyol ha dit que els pressupostos també aniran dirigits a “resoldre” aquesta carpeta, però ha recordat que el nou model inclou traspassar 21.000 milions d’euros dels comptes de l’Estat als de les comunitats. Per ell, és una proposta “bona per al conjunt de l’Estat, per als territoris i ho és també per a Catalunya”, i sense fer referència explícita, ha instat a Junts per Catalunya a donar el seu suport per aprovar la proposta al Congrés. D’altra banda, ha recordat que s’està tramitant la quitació del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) perquè les comunitats paguin menys interessos i puguin destinar més diners als serveis públics.
Sánchez veu la moció com un “reconeixement explícit” del PP a Junts
Sobre la proposta de la moció de censura instrumental del PP, el president de l’executiu espanyol ha considerat que Alberto Núñez Feijóo ha realitzat un “reconeixement explícit” a Junts per Catalunya, i ho ha considerat una “bona notícia”. “Encara que sembli mentida, hi ha un reconeixement explícit del cap de l’oposició i del PP a un actor polític, en aquest cas Junts per Catalunya, que fins fa molt poc no reconeixia”, ha apuntat. També ha dit que desconeix si el líder del PP “ho ha fet premeditat o equivocadament”, però creu que ha donat la raó al seu executiu i a la seva aposta per pactar amb els nacionalistes catalans i bascos.
En aquest sentit, el cap de l’executiu ha defensat avançar en els acords que van permetre la seva investidura el 2023 amb la formació de Carles Puigdemont, els coneguts com a acords de Brussel·les, i complir també amb els pactes aconseguits amb Esquerra Republicana i amb els partits nacionalistes bascos per l'”estabilitat” que considera que han aportat a la legislatura i que creu que poden aportar en el futur. Davant l’empresariat català, Pedro Sánchez ha reivindicat els pactes amb els juntaires i ha apostat per “abordar les arrels del conflicte territorial” entre Catalunya i Espanya i avançar en la reforma del finançament. Així mateix, ha desitjat l’aplicació efectiva i total de la llei d’amnistia, una fita que vol que sigui efectiva en aquesta legislatura.
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