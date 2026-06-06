La secretària general d’Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, ha dit que la seva formació aspira a ser la “primera força de Catalunya” a les eleccions municipals del 2027, ha assenyalat que “la identitat és un element clau en la disputa política” i ha criticat que part de l’independentisme estigui resignat a ser “una minoria” al país. Ho ha dit durant el Consell Nacional de la formació republicanan celebrat a Banyoles, on Alamany ha reivindicat que la formació republicana és “la força que millor representa el país”, i ha instat els candidats republicans a les eleccions municipals a “representar millor que ningú la identitat” dels seus pobles i ciutats.
La número dos del partit d’Oriol Junqueras ha assenyalat que els canvis “socials, econòmics i demogràfics” que ha patit la societat catalana els darrers anys genera “incertesa” i ha advertit que, fins i tot, pot atiar “pors”. Davant d’això, ha alertat que “l’extrema dreta aprofita la crisi identitària per créixer”. “Per això Esquerra és imprescindible, hem de sortir a guanyar la batalla de la identitat, des dels valors progressistes”, ha afirmat. “I més quan una part de l’independentisme s’ha replegat, i es resigna a ser una minoria a casa nostra. Que ens està dient que amb parlar català o en voler ser català no n’hi ha prou, que només els cognoms catalans ens donen el carnet de la catalanitat”. “Això ens porta a la derrota”, ha sentenciat.
D’altra banda, també ha criticat els que “estan al mig, aquells que no saben on van, aquells que no saben on són”, en referència a Junts, que ha qualificat d’indesxifrable. A més, s’ha referit al PSC: “També el problema és el projecte polític que representa el PSC, que diu que es pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal integrar-te a la comunitat al teu voltant. I davant d’això, Esquerra Republicana diu que ni reaccionarisme ni cosmopolitisme naïf”, ha exposat.
Demana una “cura d’humilitat” al Govern amb els docents
Pel que fa al conflicte educatiu a Catalunya i les reclamacions dels docents, Elisenda Alamany ha assegurat que el Govern necessita una “cura d’humilitat” per afrontar el conflicte i ha demanat a l’executiu de Salvador Illa que continuï negociant amb els sindicats per trobar una solució, remarca, que estigui a l’alçada. En aquest sentit, ha advertit que aquest conflicte “supera mandats, governs i sindicats” i evidència que l’escola ha canviat molt els darrers anys i no s’han fet grans acords en aquest àmbit. “Necessitem una escola que respongui a les necessitats que tenim avui”, ha subratllat, i ha demanat abordar la reculada de l’ús social del català, la necessitat de recursos i atendre les necessitats educatives especials.