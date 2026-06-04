La portaveu d’Esquerra Republicana al Parlament, Ester Capella, ha reclamat al Govern de Salvador Illa que faci un nou esforç en la negociació amb els docents després del rebuig a la consulta dels sindicats al preacord aconseguit la setmana passada. “No tenen excuses”, ha apuntat Capella, que ha argumentat que l’acord assolit pels pressupostos han facilitat les negociacions. Així mateix, ha instat la cambra catalana a conjurar-se per “salvar l’educació i salvar el futur del país”.
“Esquerra ha fet els deures en la negociació dels pressupostos”, ha dit la número dos del grup parlamentari republicà, que ha fet referència als acords assolits per invertir en polítiques educatives, per a climatització de centres, per a vals escolars i per a aules d’acollida, entre altres temes. Capella ho ha dit minuts després que el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha reaccionat a la decisió dels docents i ha dit que el seu partit continuarà “treballant al costat de la comunitat educativa per a la millora de l’educació a Catalunya, per l’excel·lència educativa i per la preeminència del català a les aules”.
Malgrat aquesta demanda de fer un esforç per assolir un acord amb els docents, Ester Capella ha defensat l’aprovació dels pressupostos pactats amb l’executiu Salvador Illa. “No som aquí per administrar bloquejos ni per practicar la resignació”, ha manifestat, però ha reconegut que “no és tot el que ERC voldria”. Amb tot, la diputada ha defensat que calen acords per “avançar” i ha justificat que hagin renunciat a la línia vermella de l’IRPF perquè a hores d’ara hi ha un treball “viu” en aquesta carpeta i també en el compromís d’un nou model de finançament.
Els Comuns alerten que l’acord “no és un xec en blanc”
Els Comuns, l’altra pota de l’acord perquè els pressupostos s’aprovin al Parlament, han advertit el Govern que el seu “sí” no és un “xec en blanc” pel que queda de legislatura i ha reclamat al president de la Generalitat que compleixi els pactes i es deixi “d’ocurrències i girs de guió cap a la dreta” si vol tenir comptes l’any vinent. Així s’ha posicionat la presidenta del grup parlamentari Jéssica Albiach, que alhora ha qualificat d'”ambiciós” l’acord assolit amb l’executiu, el qual incorpora iniciatives en habitatge, transport públic o la “lluita contra la desigualtat”.