Cristina i Elena de Borbó no passaran l’estiu juntes, precisament, tenint en compte que han decidit separar-se per no deixar sols cap dels dos pares. Com ja han fet en alguna altra ocasió, es repartiran les vacances per evitar que Joan Carles i Sofia no es quedin sols. Tenint en compte que ells no queden -i, ni tan sols, es parlen-, doncs a les filles els toca agafar un avió rere un altre per tenir-los als dos contents. Mentre Felip passa de tot i es queda amb la seva dona i les nenes, les grans queden bé i entretenen un i altre.
La primera prova l’hem tingut aquest cap de setmana, quan Elena ha viatjat fins a Ginebra per acompanyar Joan Carles mentre participativa en un altre campionat europeu de vela. I Cristina? A ella li ha tocat traslladar-se fins a Mallorca per passar uns dies amb la mare, que ja s’ha instal·lat al palau de Marivent mentre espera que arribin els altres.
Per què no passen les vacances juntes les germanes de Felip de Borbó?
Des de Vanitatis han sabut que les germanes han organitzat les seves agendes per intentar que cap dels pares passi massa temps sols i, per això, s’alternen els destins durant l’estiu. Com ja va passar l’any passat, la premsa especialitzada torna a preguntar-se si la Casa Reial haurà decidit oferir la imatge de família feliç que han evitat al llarg dels anys. Coincidiran els tres germans a Marivent el mes d’agost?
Ara que haurien perdonat Cristina després dels pitjors anys amb Iñaki Urdangarin a presó, alguns especulen que podrien rebre-la al palauet d’estiu per incorporar-la, a poc a poc, en la normalitat familiar de les vacances. No està confirmat, per això, així que caldrà esperar per saber què acaben fent.
Qui no està convidat -i qui segurament no hi aniria encara que ho estigués- és el rei emèrit espanyol. Ell fa la seva i gaudeix de la navegació amb els seus amics que li fan la pilota. En les imatges que s’han filtrat, se’l veu ben content en un campionat que ve acompanyat de festes i activitats a les que ha convidat la seva filla més fidel i taurina.
Una família totalment trencada que ja ni ho dissimula. Potser intenten quedar bé i se’ls veu a tots junts per Mallorca, però no podran ignorar l’exili del qui ha estat el patriarca durant moltes dècades abans de la seva marxa cap a Abu Dhabi.