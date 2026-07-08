Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia han fet vides separades des de molt abans que ho comencés a sospitar la premsa rosa. Sempre s’havia cregut que gaudien de les vacances familiars durant els mesos d’agost que passaven junts -en teoria- al palau Marivent de Mallorca, però ara sabem la realitat darrere d’aquella façana. L’encarregada de treure-ho a la llum ha estat Pilar Eyre, la cronista reial que ha estat investigant què feia i on era l’emèrit.
La periodista catalana ho explica en una columna de Lecturas que ha fet gràcia perquè demostra com van estar d’enganyats els periodistes de l’època, que compraven les mentides de la Casa Reial sense plantejar-se que podrien estar ocultant una separació de facto del matrimoni royal: “Quan estàvem a la inòpia i crèiem que Joan Carles i Sofia s’estimaven, també pensàvem que passaven tot l’estiu junts a Mallorca dedicats l’un a l’altre”, confessa. No era cert, evidentment. Joan Carles visitava amb freqüència el seu amic Karim Aga Kham, però el secretisme i la red de complicitats que l’envoltaven va fer que mai no se sabés. I on quedaven? A Costa Esmeralda, una zona meravellosa a Cerdenya amb luxe i platges precioses d’aigües cristal·lines.
El paradís italià on es refugiava Joan Carles de Borbó quan ningú no ho sabia
Pel que han pogut saber ara, era habitual que Joan Carles s’allotgés a Porto Cervo, un dels pobles amb més botigues de luxe i diners per metre quadrat de tota l’illa italiana. Un comte li deixava la seva vil·la, des d’on s’afartava a viure els millors vins i menjar en els millors restaurants: “Els gnocchi, el risotto i el xai amb carxofes eren els seus plats preferits”. Quan sortia de dinar amb els seus amics rics, el pla sempre era el mateix: sortir una estona a navegar i banyar-se tots despullats. Aquelles fotos, però, mai no veurien la llum. “Per al rei d’Espanya, tot gratis”, deien quan el veien en els seus dies dignes de milionari. Allà també va anar-hi amb Corinna i Marta Gayá, les seves dues amigues íntimes més conegudes. De Sofia? Ni rastre.
I mentre ell vivia la bona vida italiana, els periodistes espanyols compraven el que els deien des de la Casa Reial: “No veieu el rei a Mallorca perquè està treballant”. “Ens ho crèiem i admiràvem el seu esperit de sacrifici”, lamenta ara Pilar Eyre. Unes mentides que han trigat molts anys a sortir a la llum.