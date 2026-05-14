Pepe Rodríguez ha concedit una entrevista molt curiosa a un programa de Cuatro, 100% únicos, que l’han fet sortir de la seva zona de confort. El membre del jurat de Masterchef ha tret a la llum anècdotes que han deixat amb la boca oberta, com el moment en què ha confessat que va negar-se a complir una petició de Joan Carles de Borbó. Resulta que el rei emèrit espanyol en persona va fer una trucada al seu restaurant, El Bohío, per fer una reserva que donava per feta. Amb el que no comptava? Que li donessin una negativa rotunda.
I no és perquè el cuiner sigui republicà, sinó perquè no va voler fer un gest de favor cap al monarca. Era un 11 de març quan va trucar al restaurant, just quan s’estaven celebrant les festes d’Illescas. És habitual que aquell dia el restaurant estigui ple, amb reserves des de tres mesos abans perquè se celebra una correguda de tous molt icònica i gent de tota Espanya aprofita per demanar una taula amb marge i gaudir de la seva proposta gastronòmica.
Quan van dir-li que a l’altra banda del telèfon es trobava el rei d’Espanya, el Pepe Rodríguez va creure que li estaven prenent el pèl: “Recordo que va apropar-se cap a mi un cambrer molt espantat i que em va dir que el rei Joan Carles volia parlar amb mi. Joan Carles trucant directament al restaurant? Vaig agafar el telèfon totalment convençut que seria Carlos Latre“.
Joan Carles de Borbó, amb un pam de nas davant la negativa de Pepe Rodríguez
Pepe Rodríguez va deixar-li clar que no podria fer-li un forat, ni tan sols per ser ell, ja que el restaurant estava ple per a aquell dia des de feia mesos: “Li vaig dir que m’encantaria, però que estàvem complets“. Joan Carles devia quedar-se amb un pam de nas, acostumat a què tothom li faci la pilota sempre. El cuiner no va cedir, però sí que va voler tenir un gest per no quedar tan malament: “Li vaig oferir que vingués a casa meva, que li serviria el dinar allà a veure si accedia…”.
L’emèrit va dir-li que havia quedat per dinar amb l’ambaixador dels Estats Units, però ni tan sols així va aconseguir el “sí” de Pepe Rodríguez: “Li vaig dir que ho sentia i em va penjar el telèfon“. No volia deixar cap client sense taula per fer-li un forat a ell, ja que té la filosofia que ningú és més que ningú: “A casa meva no fem privilegis amb ningú. Hi ha restaurants on, encara que no tinguin taula, se la donen si truca el rei o un ministre. A casa meva, si no hi ha taula no n’hi ha per a ningú perquè no fem distincions”. Chapeau.
Aquest lleig cap al monarca va tenir conseqüències, evidentment, ja que només cinc minuts després va rebre una trucada del president de l’Acadèmia Espanyola de Gastronomia: “Em va recriminar no haver-li donat taula al rei Joan Carles i em va dir que semblava mentida. Em van esbroncar, a sobre!”. Una història que evidencia com és el caràcter del xef.