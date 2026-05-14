Joan Carles de Borbó ha viatjat a Galícia una altra vegada… i ja en van unes quantes des que l’enviessin a viure a Abu Dhabi. La família reial no li permet quedar-se a dormir a la Zarzuela perquè saben que això seria contraproduent i contradictori amb la decisió d’haver-lo expulsat. I què fa ell? En comptes de quedar-se en un hotel de Madrid, que seria molt humiliant, opta per anar cap a Sanxenxo i instal·lar-se en la casa del seu millor amic Pedro Campos. La idea era que pràcticament no el veiéssim per Espanya, però el rei emèrit espanyol insisteix a anar-hi per poder acudir a les regates.
Aquesta setmana sortirà a navegar per terres gallegues, només 30 dies després de l’última vegada. I el mitjà Monarquía Confidencial ha preguntat als seus amics com justifica tant viatge. Quan ha aterrat a l’aeroport de Vigo, se l’ha vist més serè que altres vegades. A les Rías Baixas hi ha trobat el seu petit oasi, amb menys paparazzi i expectació mediàtica. Què li diu als seus amics? “Em sento bé, estic molt tranquil i a gust a Galícia“, hauria confessat.
Aquest ja no és un destí vacacional, sinó un “pilar emocional” per a Joan Carles de Borbó: “Aquesta és la meva segona casa, aquí tinc vida i em sento molt en pau“. Vaja, una altra indirecta que deixa clar que no li agrada que l’hagi enviat a viure als Emirats Àrabs perquè allà s’avorreix com una ostra.
Felip de Borbó, incòmode per tots els viatges del pare a Galícia
El seu fill, Felip de Borbó, no fa més que demanar-li que deixi de cridar l’atenció dels mitjans de comunicació. Li exigeix, una vegada i una altra, que mantingui un perfil baix. I què fa el pare? Doncs ignorar-lo, tenint en compte que s’acaba de saber que aquest cap de setmana tornarà a competir a les regates de la ria de Pontevedra: “El monarca té la intenció de participar activament amb la resta de la tripulació i això suposarà un desplegament físic més gran que en la seva anterior visita fa un mes“.
La passió pel mar de Joan Carles és “el motor” que impulsaria tots aquests viatges, diuen, una rutina esportiva que li senta bé i l’ajuda a mantenir-se en forma. Al seu fill no li agrada que ignori les seves peticions, ja que considera que està fent mal a la imatge de la corona. Arribats a aquest punt i a la seva edat, però, queda clar que ja no li importa res i pretén fer el que li doni la gana.