Tot el que se sap de la mansió secreta de Joan Carles a Abu Dhabi
Jennifer Navarro
17/02/2026 10:55

Joan Carles de Borbó continua residint en el seu palau a Abu Dhabi, una mansió de la qual pràcticament no se sap res… ni tan sols la seva ubicació aproximada. Fa un parell d’anys, van filtrar-se unes imatges de l’interior d’aquesta presumpta mansió però no està confirmat que realment sigui aquí on resideix des del 2020. Què se sap de la vida del rei emèrit als Emirats Àrabs? L’ha visitat el seu amic, el periodista Carlos Herrera, que ha pogut saber que, ara mateix, s’està reformant la casa on viu: “Està adaptant la casa-palau a les seves necessitats i gustos i ha començat una reforma integral de la mateixa“.

El locutor de ràdio s’ha retrobat amb ell en un hotel molt luxós de la zona, ja que no ha pogut convidar-lo a casa en tenir els obrers treballant-hi. Tenint en compte que ha decidit millorar la vil·la, els seus desitjos de tornar a Espanya estarien bastant lluny de poder fer-se realitat. Cada vegada té més problemes de mobilitat, per la qual cosa necessita caminar amb crosses i, a vegades, en cadira de rodes. Per a moure’s amb tranquil·litat per tota la casa, hauria encarregat unes obres per adaptar-la del tot que ha aprofitat per afegir-hi unes modificacions decoratives.

Com és per dins la casa de Joan Carles de Borbó a Abu Dhabi?

Se sap que al menjador té una gran taula per a convidats i, només uns metres més enllà, una cinta de córrer que fa servir diàriament per als seus exercicis de mobilitat. De la resta de l’interior de la casa? El que ha explicat Carlos Herrera, que viu en una exclusiva vil·la a l’illa de Nurai on només pot accedir-se per mar o aire. Amb la privacitat i seguretat totalment garantides, la casa tindria 2.000 metres quadrats distribuïts en sis dormitoris, set lavabos, piscina amb vistes al mar i finestres infinites. Té platja privada i heliport, pel que expliquen a la revista Semana. El cost? Estaria valorada, ni més ni menys, que en 11 milions d’euros. Ell no els ha pagat i tampoc no li genera cap mena de despesa el seu manteniment, ja que li hauria cedit un dels seus amics xeics.

La piscina de la casa on viu Joan Carles de Borbó | Viva la Viva
La piscina de la casa on viu Joan Carles de Borbó | Viva la Viva
El menjador de la mansió de Joan Carles de Borbó - Telecinco
Algunes imatges de l’interior de la casa en la que estaria vivint l’emèrit | Telecinco
Què ha explicat Joan Carles de Borbó en l'entrevista a la televisió francesa_ - France TV
La televisió francesa va mostrar com és un dels mejnadors de la casa de Joan Carles | France TV

A les imatges que s’han pogut veure sobre l’interior de la casa de Joan Carles, s’observa una decoració elegant i contemporània que no oblida l’aire clàssic. El sofà? De tres places i en color beix, amb dues butaques al costat. Al fons, una estanteria de fusta que ocupa tota la paret amb un munt de llibres i marcs de foto. El dia que va convidar el periodista francès en la gira promocional per les seves memòries, vam poder veure que tenia fotos dels seus pares, dels fills d’amics i del líder dels Emirats Àrabs. Fotos de la dona, de Sofia de Grècia? Not found.

S’ha obert una petita finestra a la seva intimitat, ell que ha marxat a viure a gairebé 7.000 km per deixar els periodistes lluny i tenir privacitat. Ha aprofitat la visita del seu amic per deixar-li clar que es troba “excel·lentment bé” de salut i que, de fet, els metges li han donat permís per tornar a viatjar. Nega els rumors sobre el seu empitjorament, doncs, i totes les mirades estaran posades en el seu físic quan torni a aparèixer per Sanxenxo.

