El Gran Wyoming no acostuma a parlar de la seva vida privada, per la qual cosa sempre acaba cridant molt l’atenció quan trenca l’hermetisme. L’icònic presentador ha donat detalls sobre els seus fills en una entrevista amb Gonzo que agradarà als seus fans més tafaners, ja que permet saber com és la relació que tenen. Molts recordaran que va estar casat amb Marisa García durant 20 anys i que, quan van signar el divorci, van acordar que els tres fills es quedarien a viure amb ell. Ara ha donat més detalls sobre allò i ha sorprès per una confessió personal.
Els tres fills, que s’anomenen Marina, Miguel i Ángela, no li haurien posat les coses fàcils en aquells primers mesos vivint junts. De sobte, va veure’s convertit en l’única figura d’autoritat d’aquella casa i tampoc no va saber-ho gestionat massa bé: “No vaig portar ser la seva policia, bàsicament perquè la paciència no és una de les meves virtuts“. Ha recordat, per exemple, un dia que va enfadar-se molt amb ells perquè va posar-se a preparar el sopar i cap dels tres no va presentar-se perquè tenien plans: “Vaig muntar un pifostio“.
El Gran Wyoming lamenta no haver estat un pare present
Ha estat un pare present? Perquè ser un dels comunicadors més famosos del star-system implica haver de treballar moltes hores. Ell mateix confessa que, ara mateix, no tenen una comunicació diària: “No parlo massa amb ells, no tot el que hauria de fer… Sempre estic ocupat. La veritat és que tinc una mala consciència pel paper de pare que he fet“. Sí que tenen bona relació, això ho deixa clar, encara que això el sorprèn: “Desconfiava que poguéssim tenir-la perquè temia que em retraurien les meves absències”. No li ho recorden, sinó que queden amb ell “més que encantats”: “A la meva filla gran li sembla un gran pla venir amb mi de vacances“.
Diu que ha estat d’aquests pares que ha anat a tot arreu amb els fills: “Jo mai no he anat de festa amb el meu pare, però amb els meus fills sí que he pogut sortir i passar-m’ho bé”.
En aquesta mateixa entrevista, una de les més personals que ha concedit, també ha donat pinzellades del que va ser la seva infància. Quan era un nen, el pare no li feia cap gest d’estima i la mare estava ingressada moltes vegades perquè tenia depressió. Això no va ajudar-lo, en el moment en què van diagnosticar-lo de dèficit d’atenció i hiperactivitat: “La figura de la meva mare era fonamental perquè el meu pare no em feia abraçades, no estava en la nostra naturalesa“.
Tenien una farmàcia, així que ella es veia forçada a dir que estava bé -quan, en realitat, no ho estava- per evitar que la incapacitessin i perdessin aquell negoci. Una sèrie de confessions que aplaudiran perquè demostra que ha obert una petita finestra a la seva intimitat.