El Corte Inglés del Portal de l’Àngel, en obres: la nova vida d’un edifici centenari

El silenci ha pres els passadissos on fa ben poc busquem les millors ofertes en moda jove. Barcelona està canviant a una velocitat que mareja i el tancament definitiu d’El Corte Inglés del Portal de l’Àngel és la prova de foc.
Ja no hi ha marxa enrere. Les persianes van baixar, però el soroll dels martells acaba de començar al número 19 del carrer més car d’Espanya. (Reconeguem-ho, totes hi tenim un record).
La transformació de l’antic edifici de Galerías Preciados no és una simple reforma cosmètica. Redevco i Ares Management han posat sobre la taula una inversió de vertigen per convertir aquest gegant centenari en una cosa que canviarà la teva manera de passejar pel centre.
L’adéu a un gegant de les compres
Durant dècades, aquest edifici va ser el nostre punt de trobada. Si et perdies pel centre, quedaves a la porta d’El Corte Inglés. Però el model de grans magatzems tal com el coneixíem està mutant a les grans capitals europees.
El gegant de la distribució va vendre aquest actiu per uns 200 milions d’euros el 2022. Una xifra astronòmica que justifica que ara busquin esprémer cada metre quadrat. La intenció és clara: barrejar el luxe, la tecnologia i el treball sota una mateixa teulada.
El que ens espera no és una altra botiga de roba convencional. El projecte, liderat pel prestigiós despatx d’arquitectura GCA Architects, pretén obrir l’edifici a la ciutat. Volen que la llum hi entri a dojo, una cosa impensable en l’estructura tancada i fosca que recordem.
Oficines d’elit i botigues ‘flagship’
Què hi trobarem quan retirin les lones? L’estructura es divideix en un format híbrid que ja triomfa a Londres o París. Les plantes inferiors es reserven per al retail de gran format.
Parlem de botigues de marques internacionals que busquen espais de més de 1.000 metres per desplegar tota la seva experiència de marca. Però la gran novetat passa de la planta tercera cap amunt: oficines d’ultraluxe.
Treballar amb vistes a la Catedral o a la Plaça Catalunya es convertirà en el nou símbol d’estatus per a les empreses tecnològiques. El projecte preveu espais de treball flexibles i sostenibles, amb certificacions Breeam Excellent que garanteixen el mínim impacte ambiental.
És una jugada mestra per revitalitzar el centre de Barcelona, que moltes vegades quedava desert un cop tancaven les botigues. Ara, hi haurà vida (i molt cafè d’especialitat) durant les 24 hores del dia.
Un canvi que afecta la teva butxaca
Quan el luxe s’instal·la en una zona, l’entorn reacciona. El Portal de l’Àngel ja té el títol del carrer amb els lloguers comercials més alts, però aquest nou complex dispararà el valor de toda la zona adjacent.
Si tens pensat anar de compres, prepara’t per a una experiència molt més exclusiva. Les marques que estan negociant la seva entrada no són de “fast fashion”. L’objectiu és atraure un turista d’alt poder adquisitiu i el professional que no mira el preu de l’etiqueta.
Aquest moviment és una resposta directa a la reforma de la Via Laietana i a la peonització de més eixos al centre. Barcelona s’està blindant contra el cotxe i s’està obrint al vianant que busca qualitat per sobre de quantitat.
Quan podrem tornar-hi a entrar?
Les obres ja són visibles i el ritme és frenètic. Els terminis que preveu la propietat apunen que el 2026 serà l’any clau per a la gran inauguració del complex batejat internament com un hub d’usos mixtos.
No es tracta només de construir, sinó de sanejar una estructura que ha patit el pas de milions de persones durant un segle. S’estan reforçant fonaments i actualitzant totes les instal·lacions elèctriques i de climatització per complir amb la normativa europea d’emissions.
Mentrestant, ens queda el consol que El Corte Inglés manté el seu gran vaixell insígnia a la Plaça Catalunya, a només dos minuts a peu. Però la nostàlgia és inevitable quan veiem els camions treure els últims prestatges del que va ser la nostra segona casa per Nadal.
És el fi d’una era i el començament d’una Barcelona més cosmopolita, però també més cara. Estàs a punt per al nou Portal de l’Àngel?
La transformació és imparable i convé estar atentes a les pròximes llicències d’activitat, perquè es rumoreja que la gastronomia d’autor també tindrà un forat privilegiat a l’última planta de l’edifici. Una terrassa que promet ser el nou ‘place to be’ de la ciutat.
Al final, tot canvia perquè res no canviï del tot. Continuarem quedant en aquella cantonada, però potser ara per fer un brunch després de treballar en una oficina de vidre amb vistes al mar de teulades del Gòtic.
Tu també trobaràs a faltar la secció de discos o ja tens ganes de veure les noves botigues de luxe?