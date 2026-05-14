El Corte Inglés del Portal del Ángel, en obras: la nueva vida de un edificio centenario

El silencio ha tomado los pasillos donde hace poco buscábamos las mejores ofertas en moda joven. Barcelona está cambiando a una velocidad que marea y el cierre definitivo de El Corte Inglés del Portal del Ángel es la prueba de fuego.

Ya no hay marcha atrás. Las persianas bajaron, pero el ruido de los martillos acaba de comenzar en el número 19 de la calle más cara de España. (Reconozcámoslo, todas tenemos un recuerdo allí).

La transformación del antiguo edificio de Galerías Preciados no es una simple reforma cosmética. Redevco y Ares Management han puesto sobre la mesa una inversión de vértigo para convertir este gigante centenario en algo que cambiará tu manera de pasear por el centro.

El adiós a un gigante de las compras

Durante décadas, este edificio fue nuestro punto de encuentro. Si te perdías por el centro, quedabas en la puerta de El Corte Inglés. Pero el modelo de grandes almacenes tal como lo conocíamos está mutando en las grandes capitales europeas.

El gigante de la distribución vendió este activo por unos 200 millones de euros en 2022. Una cifra astronómica que justifica que ahora busquen exprimir cada metro cuadrado. La intención es clara: mezclar el lujo, la tecnología y el trabajo bajo un mismo techo.

Lo que nos espera no es otra tienda de ropa convencional. El proyecto, liderado por el prestigioso despacho de arquitectura GCA Architects, pretende abrir el edificio a la ciudad. Quieren que la luz entre a raudales, algo impensable en la estructura cerrada y oscura que recordamos.

Oficinas de élite y tiendas ‘flagship’

¿Qué encontraremos cuando retiren las lonas? La estructura se divide en un formato híbrido que ya triunfa en Londres o París. Las plantas inferiores se reservan para el retail de gran formato.

Hablamos de tiendas de marcas internacionales que buscan espacios de más de 1.000 metros para desplegar toda su experiencia de marca. Pero la gran novedad ocurre de la tercera planta hacia arriba: oficinas de ultralujo.

Trabajar con vistas a la Catedral o a la Plaza Cataluña se convertirá en el nuevo símbolo de estatus para las empresas tecnológicas. El proyecto prevé espacios de trabajo flexibles y sostenibles, con certificaciones Breeam Excellent que garantizan el mínimo impacto ambiental.

Es una jugada maestra para revitalizar el centro de Barcelona, que muchas veces quedaba desierto una vez cerraban las tiendas. Ahora, habrá vida (y mucho café de especialidad) durante las 24 horas del día.

Un cambio que afecta tu bolsillo

Cuando el lujo se instala en una zona, el entorno reacciona. El Portal del Ángel ya tiene el título de la calle con los alquileres comerciales más altos, pero este nuevo complejo disparará el valor de toda la zona adyacente.

Si tienes pensado ir de compras, prepárate para una experiencia mucho más exclusiva. Las marcas que están negociando su entrada no son de «fast fashion». El objetivo es atraer a un turista de alto poder adquisitivo y al profesional que no mira el precio de la etiqueta.

Este movimiento es una respuesta directa a la reforma de la Via Laietana y a la peatonalización de más ejes en el centro. Barcelona se está blindando contra el coche y se está abriendo al peatón que busca calidad por encima de cantidad.

¿Cuándo podremos volver a entrar?

Las obras ya son visibles y el ritmo es frenético. Los plazos que prevé la propiedad apuntan que el 2026 será el año clave para la gran inauguración del complejo bautizado internamente como un hub de usos mixtos.

No se trata solo de construir, sino de sanear una estructura que ha soportado el paso de millones de personas durante un siglo. Se están reforzando cimientos y actualizando todas las instalaciones eléctricas y de climatización para cumplir con la normativa europea de emisiones.

Mientras tanto, nos queda el consuelo de que El Corte Inglés mantiene su gran buque insignia en la Plaza Cataluña, a solo dos minutos a pie. Pero la nostalgia es inevitable cuando vemos los camiones sacar los últimos estantes de lo que fue nuestra segunda casa por Navidad.

Es el fin de una era y el comienzo de una Barcelona más cosmopolita, pero también más cara. ¿Estás listo para el nuevo Portal del Ángel?

La transformación es imparable y conviene estar atentas a las próximas licencias de actividad, porque se rumorea que la gastronomía de autor también tendrá un hueco privilegiado en la última planta del edificio. Una terraza que promete ser el nuevo ‘place to be’ de la ciudad.

Al final, todo cambia para que nada cambie del todo. Continuaremos quedando en esa esquina, pero quizás ahora para hacer un brunch después de trabajar en una oficina de vidrio con vistas al mar de tejados del Gótico.

¿Tú también echarás de menos la sección de discos o ya tienes ganas de ver las nuevas tiendas de lujo?