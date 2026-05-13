Aquest és el poble on s’amaga Luis Enrique: menys de 100 habitants i una pau absoluta

Un àtic de luxe a Dubai o una illa privada a les Bahames seria el lloc on qualsevol pensaria anar de vacances. (No ens enganyarem pas, jo faria el mateix). Aquesta seria la teva situació si fossis un dels entrenadors de futbol més cotitzats del planeta, amb una rutina on els contractes milionaris, el soroll dels estadis i la pressió de la premsa de París són la norma.
Però Luis Enrique no és com els altres. El tècnic asturià ha tornat a demostrar que la seva brúixola interna apunta sempre cap a un lloc on el Wi-Fi amb prou feines arriba i el silenci és l’única banda sonora. El “Lucho” més humà s’ha refugiat en un racó que sembla tret d’una postal de fa un segle. Una petita aldea perduda a les muntanyes d’Astúries que ha deixat de ser un secret a veus.
L’aldea dels 10 habitants: El refugi de Xancu
Parlem d’un lloc on no hi ha semàfors, ni centres comercials, ni rastre de la pressa urbana. Es tracta d’una minúscula parròquia on el cens amb prou feines compta amb deu veïns permanents.
Aquest racó del paradís es troba al concejo de Villayón, a l’occident asturià. Un lloc de natura verge on les muntanyes abracen les cases de pedra i pissarra.
Allí, Luis Enrique se sent un més. No és l’entrenador del PSG, ni l’exseleccionador nacional; és simplement un veí que surt a rodar amb la seva bicicleta de muntanya per rutes que farien tremolar un professional.
És la seva manera de desconnectar. El tècnic necessita el verd intens i l’aire pur del nord per netejar la toxicitat de l’alta competició. És la seva gasolinera emocional particular. La zona és famosa per les Cascades d’Oneta, un monument natural a pocs quilòmetres que Luis Enrique sol visitar per meditar lluny dels focs i les càmeres.
Enginyeria del descans: Per què Villayón?
El que busca el tècnic en aquest refugi no és luxe material, és luxe de temps. Villayón ofereix una geografia accidentada, ideal per a l’entrenament d’alta intensitat que tant l’apassiona.
No és rar veure’l devorar desnivells impossibles amb la seva colla d’amics de sempre. La natura verge d’aquesta zona d’Astúries permet una privacitat que és impossible de trobar a Gijón o a les zones més turístiques de l’Orient.
Aquí, l’anonimat està garantit. Els pocs habitants de la zona protegeixen el seu il·lustre veí amb un silenci còmplice. Per a ells, és el fill de la terra que torna a casa a carregar piles. Aquesta elecció diu molt de la psicologia de Luis Enrique. Prefereix l’autenticitat d’un pote asturià en una cuina de llenya que el menú degustació més sofisticat dels Camps Elisis.
El benefici de desaparèixer: Salut mental d’elit
Aquest tipus de retirs no són només un caprici. La ciència de la psicologia esportiva confirma que el contacte amb el bosc (el famós Shinrin-yoku o bany de bosc) redueix dràsticament el cortisol. Per a algú sotmès a la pressió constant del futbol modern, aquest refugi és una eina de rendiment professional. Luis Enrique no descansa, es reprograma.
En tornar a les seves arrels, el tècnic recupera la perspectiva. L’entorn rural l’obliga a baixar les revolucions i a connectar amb el més bàsic: l’esforç físic, la família i la terra asturiana. Sabies que aquest tipus de turisme rural extrem està creixent un 25% entre els alts executius? Tots busquen ara el que Luis Enrique ja tenia localitzat fa anys.
Com visitar el paradís secret (sense molestar el Lucho)
Si t’ha picat la curiositat i vols experimentar aquest resset mental, has de saber que la zona és sorprenentment accessible si t’agrada l’aventura. L’oferta de turisme rural al concejo de Villayón és limitada però d’una qualitat humana excepcional. Pots trobar casones de pedra per menys de 80 euros la nit.
El més recomanable és visitar les ja esmentades Cascades d’Oneta. Són tres salts d’aigua espectaculars: la Firbia, l’Ulloa i la Maseda. Un espectacle que et deixa sense alè. Això sí, oblida’t d’anar amb presses. Les carreteres són estretes, amb corbes que serpentegen entre boscos de castanyers i roures. És el peatge que s’ha de pagar per la pau absoluta.
Si et creues amb una colla de ciclistes a tota velocitat, no intentis demanar un autògraf. Respecta el “mode avió” de l’entrenador perquè pugui tornar amb forces a guanyar títols.
L’error de buscar luxe on només hi ha ànima
Molts cometen l’error de pensar que per descansar cal un spa de cinc estrelles. Luis Enrique ens ensenya que el vertader estalvi és emocional. No gasta en massatges, gasta energia en les pujades. No compra silenci, el troba gratis a les brañas. És una lliçó d’economia vital que tots hauríem d’aplicar.
Aquest refugi asturià és la prova que, per molt d’èxit que tinguis, sempre hi ha un lloc (el teu petit refugi de 10 habitants) que et recorda qui ets realment. La pròxima vegada que sentis que la feina et supera, recorda el truc de Luis Enrique. Busca el teu propi Villayón, encara que sigui a mitja hora de casa teva.
Demà Luis Enrique tornarà a ser el centre de totes les mirades al Parc dels Prínceps, però avui, el seu cor segueix en aquella petita aldea asturiana. Realment necessites un hotel de luxe o el que el teu cervell demana a crits és un poc d’aire pur i natura sense filtres?