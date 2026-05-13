Ni margarides ni geranis: la planta de Lidl que tothom vol posar al seu balcó aquesta primavera

Reconeix-ho. Tu també has mirat la teva terrassa o balcó aquest matí i has sentit que li falta “alguna cosa”. (Tranquil·la, a nosaltres també ens passa cada vegada que surt el sol).
Aquell racó exterior que durant l’hivern ha estat el refugi d’andròmines i oblit demana a crits una transformació primaveral. Però clar, no totes tenim ni el pressupost d’una revista de luxe ni la mà d’una experta botànica.
La bona notícia és que Lidl ha tornat a prémer la tecla correcta. La cadena alemanya ha llançat la planta definitiva per a qui busca elegància, resistència i un preu que sembla una broma de les que ens agraden.
La joia de la corona del jardí de Lidl
Estem parlant de l’arribada massiva de les Petúnies i les seves variants més sofisticades als prestatges de Lidl. Però no són unes flors qualsevol; són la varietat seleccionada pel seu color vibrant i el seu port compacte.
Aquesta planta s’ha convertit en l’objecte de desig de les amants de la decoració per una raó molt senzilla: la seva capacitat per omplir d’alegria visual qualsevol barana amb el mínim esforç possible.
El que realment està provocant que els carrets de la compra s’omplin de testos és el seu preu imbatible. Estem parlant d’exemplars que amb prou feines superen els 2,49 euros. Sí, ho has llegit bé: menys del que costa un cafè al centre.
És la democratització de l’estil “cozy” a l’exterior. Ja no cal invertir centenaris d’euros en centres de taula caríssims quan la mateixa naturalesa t’ofereix aquesta explosió de disseny per xavalla.
Resistència extrema: el secret per a “mataplantes”
Si ets de les que se li oblida regar o de les que pateix quan el sol pica fort, aquesta és la teva planta. La selecció de primavera de Lidl destaca per la seva fortalesa estructural i la seva adaptació al clima mediterrani.
Aguanten l’exposició directa al sol sense perdre la intensitat dels seus pètals. A més, tenen una floració contínua que t’assegura tenir color a casa des d’ara mateix fins ben tard a la tardor.
El truc dels experts de Lidl perquè llueixin com les de les fotos d’Instagram és senzill: un bon drenatge. No les encharquis, que elles també necessiten respirar per les arrels, com totes nosaltres.
El seu manteniment és tan bàsic que fa por. Només necessiten una mica d’aigua en caure la tarda i retirar les flors marchites per deixar pas als nous brots que venen amb força.
Moltes usuàries estan combinant diferents tonalitats en una sola jardinera, creant un efecte de degradat elegant que eleva automàticament el catxet de qualsevol façana de barri.
Si vas a per elles, un consell d’amiga: tria els exemplars que tinguin més capolls tancats que flors obertes. Així t’assegures de gaudir de tota l’explosió de color a la teva pròpia casa i no al passadís del súper.
Per què tothom les vol per al balcó?
La tendència d’aquest 2026 és el maximalisme floral. Es porta l’excés controlat, les cascades de color que treuen el cap per les finestres i que diuen “aquí viu algú que cuida els detalls”.
Lidl ha entès que l’espai a les ciutats és un luxe. Per això, aquests testos tenen la mida perfecta per als suports estàndard de balcó, permetent que fins i tot en dos metres quadrats puguis muntar el teu propi jardí zen.
A més, la seva aroma és subtil però envolupant. És aquella olor a primavera pura que et rep quan surts a prendre el primer te del matí a l’aire lliure. Un petit plaer quotidià que no té preu.
El factor viral també hi ha jugat el seu paper. A xarxes socials com TikTok, els vídeos de “house tour” de terrasses amb productes de Lidl estan sumant milions de reproduccions, provocant que l’estoc voli en hores.
No és només comprar una planta; és comprar la sensació que l’estiu ja és aquí. I la nostra butxaca agraeix que aquesta sensació sigui tan barata i accessible per a tothom.
Com convertir la teva terrassa en un racó de revista
Per treure el màxim partit a la teva compra, no et limitis a deixar el test de plàstic tal qual. La clau de l’èxit està en els complements que també pots trobar als passadissos de basar.
Uns testos de fang o uns cistells de vimet li donaran aquell toc rústic modern que tant es porta. Si les agrupes en nombres imparells (3 o 5 testos junts), l’ull humà ho percep com a molt més harmònic.
La il·luminació també és vital. Unes garlandes solars de llum càlida per sobre de les teves plantes de Lidl crearan una atmosfera de chill-out nocturn que et farà oblidar que ets en plena ciutat.
Estem davant d’una d’aquelles compres mestres on la inversió és mínima i el retorn emocional és gegantí. Perquè veure una cosa bonica en arribar a casa millora l’humor a qualsevol, i això és una veritat absoluta.
Però recorda, això és Lidl. La logística de “quan s’acaba, s’ha acabat” és la seva religió. Si passes per davant d’un dels seus supermercats i veus el camió de les plantes, no t’ho pensis dues vegades.
La setmana passada van volar els mobles d’exterior i aquesta setmana les protagonistes són elles. Demà podria ser tard i hauries d’esperar a la pròxima temporada per tenir aquest color a la teva vida.
Al final, decorar amb gust és una qüestió de agudesa visual i de saber on són les gangues abans que els altres. I tu, avui, ja portes avantatge.
Vas a deixar que el teu balcó continuï gris o vas a donar-li el toc elegant que es mereix per menys de 3 euros?