‘Versió RAC1’, ‘Cafè d’Idees’ i el Gran Wyoming, premis Ondas 2025

Els Premis Ondas 2025 ja tenen guanyadors. En la 72a edició dels guardons que atorguen anualment el Grup Prisa i la Cadena SER, hi ha alguns noms catalans com el programa Versió RAC1 de Toni Clapés o el Cafè d’Idees de la Gemma Nierga a Ràdio 4. Ells dos són els guanyadors més destacats d’aquest mitjà, ja que els consideren el millor programa nacional de ràdio i el millor programa de ràdio de proximitat respectivament. La programació especial que van fer les emissores el dia de l’apagada general s’ha endut el reconeixement a la millor programació especial de la ràdio. I la millor idea? Un libro, una hora de la Cadena SER.
Toni Clapés s’ha emocionat moltíssim en directe quan li han comunicat la notícia, tal com podem veure en el vídeo que han compartit en el seu perfil d’Instagram: “Gràcies a tot l’equip i a tots els oients que ens acompanyeu cada dia”.
El Gran Wyoming i l’Alejandra Herranz, millors comunicadors del 2025 en els Premis Ondas
Si ens fixem en els premiats en la categoria de televisió, destaca el Página 2 de La 2 com a millor programa d’entreteniment perquè consideren que aconsegueix apropar els llibres a l’audiència, l’especial informatiu de la mort i el funeral del papa Francesc de TVE com a millor programa d’actualitat o cobertura especial i El campo es nuestro d’Aragón TV com a millor contingut de proximitat.
Sempre genera molta curiositat saber quins seran els afortunats que recolliran l’estatueta de millors comunicadors. Doncs, enguany, els afortunats són El Gran Wyoming i l’Alejandra Herranz, un altre premi per a la televisió pública espanyola. En el cas de l’humorista de La Sexta, han volgut premiar la seva “manera de fer”, el “compromís” i la “valentia” de donar continuïtat a un dels formats més longeus de la petita pantalla. A la presentadora del Telediario 1, per la seva banda, aplaudeixen la seva “honestedat”, “l’empatia” i la “frescor” davant les càmeres.
Pel que fa a la ficció, destaca Celeste de Movistar Plus+ com la millor sèrie de comèdia de l’any. El millor drama? Enguany ha estat ex aequo per a Querer de Movistar Plus+ i Pubertat d’HBO Max i 3Cat. Els millors intèrprets han estat Secun de la Rosa i tota la plantilla femenina de Furia d’HBO Max amb Carmen Marchi i Candela Peña al capdavant. Pastora Soler estarà contenta també, ja que recollirà el Premi Ondas a la trajectòria en la música.