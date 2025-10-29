‘Versió RAC1’, ‘Cafè d’Idees’ y el Gran Wyoming, premios Ondas 2025

Los Premios Ondas 2025 ya tienen ganadores. En la 72ª edición de los galardones que otorgan anualmente el Grupo Prisa y la Cadena SER, hay algunos nombres catalanes como el programa Versió RAC1 de Toni Clapés o el Cafè d’Idees de la Gemma Nierga en Ràdio 4. Ellos dos son los ganadores más destacados de este medio, ya que los consideran el mejor programa nacional de radio y el mejor programa de radio de proximidad respectivamente. La programación especial que hicieron las emisoras el día del apagón general se ha llevado el reconocimiento a la mejor programación especial de la radio. ¿Y la mejor idea? Un libro, una hora de la Cadena SER.

Toni Clapés se ha emocionado muchísimo en directo cuando le han comunicado la noticia, tal como podemos ver en el vídeo que han compartido en su perfil de Instagram: «Gracias a todo el equipo y a todos los oyentes que nos acompañáis cada día».

El Versió RAC1 gana un premio Ondas

El Cafè d’idees de Gemma Nierga gana un premio Ondas | 2Cat

El Gran Wyoming y Alejandra Herranz, mejores comunicadores del 2025 en los Premios Ondas

Si nos fijamos en los premiados en la categoría de televisión, destaca el Página 2 de La 2 como mejor programa de entretenimiento porque consideran que consigue acercar los libros a la audiencia, el especial informativo de la muerte y el funeral del papa Francisco de TVE como mejor programa de actualidad o cobertura especial y El campo es nuestro de Aragón TV como mejor contenido de proximidad.

Siempre genera mucha curiosidad saber quiénes serán los afortunados que recogerán la estatuilla de mejores comunicadores. Pues, este año, los afortunados son El Gran Wyoming y Alejandra Herranz, otro premio para la televisión pública española. En el caso del humorista de La Sexta, han querido premiar su «manera de hacer», el «compromiso» y la «valentía» de dar continuidad a uno de los formatos más longevos de la pequeña pantalla. A la presentadora del Telediario 1, por su parte, aplauden su «honestidad», «la empatía» y la «frescura» frente a las cámaras.

Página Dos obtiene uno de los galardones | TVE

Alejandra Herranz y el Gran Wyoming, premios Ondas a los mejores comunicadores | TVE y La Sexta

En cuanto a la ficción, destaca Celeste de Movistar Plus+ como la mejor serie de comedia del año. ¿El mejor drama? Este año ha sido ex aequo para Querer de Movistar Plus+ y Pubertad de HBO Max y 3Cat. Los mejores intérpretes han sido Secun de la Rosa y todo el elenco femenino de Furia de HBO Max con Carmen Marchi y Candela Peña a la cabeza. Pastora Soler estará contenta también, ya que recogerá el Premio Ondas a la trayectoria en la música.