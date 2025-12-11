Toni Clapés estará de baja médica unos días debido a un nuevo problema de salud. Desde que superó un cáncer en 2020, ha tenido que someterse a más revisiones y se ha ausentado de la radio en alguna ocasión. Ahora, ha sido su sustituto en el Versió de RAC1 quien ha anunciado que no podrá trabajar durante unos días porque han tenido que operarlo: «Toni estará fuera de la antena durante unos días porque ha sido sometido a una pequeña intervención. Nada grave, nada grave. ¡Está bien!«, dijo rápidamente Marc Serra para tranquilizar a sus oyentes.

De hecho, ha asegurado que la familia del locutor les asegura que todo ha ido bien y que ya lo han subido a planta: «Todo ha ido muy bien y lo tendremos aquí en unos días«. No ha especificado de qué se trata concretamente, pero la buena noticia es que los médicos lo han visto bien y han considerado que ya podía descansar en la habitación del hospital.

Los buenos resultados del Versió RAC1

Este es un muy buen momento para su programa, ya que justamente ayer recibieron buenísimas noticias de audiencia poco antes de anunciar que él no trabajaría. Era el día de la publicación del Estudio General de Medios (EGM), cuando se supo que 370,000 oyentes los siguen diariamente y que esto supone que han batido su propio récord. Son los más escuchados de la tarde y, además, han recibido recientemente un premio Ondas que los hace sentir muy orgullosos.

En el discurso que hizo desde el escenario de los Ondas, Toni Clapés emocionó con uno de los agradecimientos: «Gracias al Grupo Godó por hacerme sentir tan querido en momentos personales de gran dificultad», dijo. Y es que no son unos años fáciles para él, pero el buen resultado en el trabajo debe ayudarlo a estar más animado.

Toni Clapés, emocionado en directo cuando supo que ganaron un premio Ondas | RAC1

Un periodista con muchísimos fans que debe estar deseando recuperarse del todo para poder centrarse en el trabajo y celebrar, en directo, los buenos resultados que están obteniendo después de muchos años en antena.