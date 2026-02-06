Toni Clapés ha sido el último protagonista del programa de entrevistas de Jordi Basté en La 2 Cat, donde se ha sincerado sobre su estado de salud y también sobre todas las ofertas que ha recibido para irse de RAC1. Las dos estrellas de la emisora privada han hablado de la vida y han cocinado con Marta Romagosa, la periodista y esposa del locutor del Versió RAC1. Juntos han recordado cómo se conocieron y cómo fueron los inicios de su relación, también, así que esta ha sido una conversación entre amigos que ha permitido conocer detalles muy personales sobre él. Los titulares que ha dejado caer no han convencido mucho a la audiencia, ya que la emisión solo ha obtenido un 3,6% de share… eso sí, hay que decir que lo tenían difícil porque competían con la entrega del bote más alto de la historia de Pasapalabra que ha hecho una audiencia récord.

No ha dudado en responder las preguntas sobre su estado de salud, ahora que ha estado de baja médica unas semanas. En este sentido, la primera en hablar fue la esposa que confirmaba que Toni Clapés se encuentra bien y que «evoluciona favorablemente» mientras va «saltando vallas«. Él, en primera persona, ha reconocido que prefiere ir día a día: «Hoy me siento bien, mañana no lo sabemos«. Dice que todos le muestran mucho apoyo siempre, pero que al final sabe que es la ciencia la única que puede curarlo: «Tú ya puedes poner buena voluntad, y yo estoy animado, pero al final es la ciencia quien lo pone«.

Fue más adelante, cuando ya estaban los dos solos, que ha dado más detalles sobre la mala época que está viviendo: «Te seré sincero, yo de salud estoy justito y voy tapando agujeros…». Y es que, en el último trimestre, dice que ha tenido épocas de compaginar visitas al médico continuas con las grabaciones en la radio: «Por la mañana iba al médico, de ahí a una reunión, volvía al médico, grababa el programa, iba a la inmunoterapia… Médico, radio, médico, casa«. Después de sufrir un cáncer, ha tenido que acudir a muchos médicos especialistas en diferentes especialidades porque ha tenido problemas derivados que no acaban de saber bien de dónde salen: «Un día haré un monólogo porque me han visitado en todas las especialidades del Hospital Clínic».

Y no solo eso, sino que parece que también tiene problemas de salud inesperados cuando se va de viaje: «Marta me matará cuando oiga que te he contado esto, pero fuimos de viaje a China y allí me salió una erupción en el pene por culpa de la medicación que me habían dado. Tuvimos que ir al hospital y, claro, ella haciendo de traductora como podía con una china que sabía inglés y podía traducir lo que iba diciendo a la doctora».

¿Qué ofertas ha recibido Toni Clapés para irse de RAC1?

En otra parte de la entrevista, Toni Clapés ha hablado de las múltiples ofertas que ha llegado a recibir para irse de RAC1. El locutor comenzó a trabajar en la emisora privada hace 20 años, dos décadas de liderazgo ininterrumpido que han hecho que muchos otros medios se interesen por él. En una entrevista en El Món, ya había adelantado que todos los directores de Catalunya Ràdio habían querido ficharlo para presentar El Matí de Catalunya Ràdio. Ahora, ha dado más detalles sobre esta lluvia de propuestas: «La suerte que he tenido es que las opciones que he tenido para hacer otras cosas no han salido«.

Un par de radios españolas le han puesto ofertas generosas sobre la mesa, dice, de la misma manera que también le han propuesto hacer la competencia a Jordi Basté en otras emisoras. Cuando ha llegado la hora de la verdad, sin embargo, no se ha acabado formalizando esta marcha: «Ya sea porque la otra empresa se ha echado atrás, porque yo no lo he visto claro o porque no me han asegurado dos años de trabajo asegurados como mínimo«. Está contento, por eso, porque esto ha hecho que continúe al frente de un programa que le gusta mucho: «Es una suerte porque he consolidado un proyecto que se ha mantenido durante muchos años y la gente me lo ha devuelto con todo el cariño».

¿Cómo se conocieron Toni Clapés y Marta Romagosa?

Como decíamos, Jordi Basté ha aprovechado la oportunidad de poder hablar con Toni Clapés y Marta Romagosa para indagar sobre su vida personal. La pareja de periodistas sale desde 1998, cuando tuvieron una primera cita que no creían que llegarían a tener nunca. Se conocieron en Catalunya Ràdio y la suya no es una de esas historias de amor repentino: «Recuerdo conocerlo y pensar que era el típico chico que creía que siempre hacía gracia«, ha espetado ella. Sin embargo, había cierta tensión sexual entre ellos y acordaron que quedarían para ir a cenar juntos. Habían quedado un jueves, pero tres días antes él tuvo que pedirle cambiar de día: «Pensé que era un cabrón y que eso no se hacía, yo que estaba tan nerviosa«.

Ella le dejó claro que le había dicho de quedar el jueves porque no quería tener una primera cita un martes 13, pero a él le hizo gracia y acabaron yendo a cenar ese día: «Fuimos a un restaurante en el barrio gótico y recuerdo que no comí nada porque tenía un nudo en el estómago, pero él se comió un plato de caza que era algo que yo no comería nunca«. Con estas declaraciones, puede parecer que la cosa no iba muy bien… pero sí que saltó la chispa.

Ella ha dicho que el encuentro le sirvió para darse cuenta de que Toni Clapés era un chico «interesante» y, en el momento de despedirse, el locutor explica que la rodeó con el abrigo porque hacía frío y que vivieron un momento de película: «Nos dimos un beso, un beso muy casto eso sí». Después de aquello ya no se separaron, aunque parece que él no tenía claro que fuera una relación muy seria y tardaron casi un año en convertirla en una historia formal. Tres años más tarde, se casarían, y ahora son padres de una chica llamada Emma de la que han explicado que estudia en Girona.

Jordi Basté ha preguntado a la pareja cómo se conocieron | La 2 Cat

Una conversación entre amigos que ha gustado a los fans del locutor de RAC1, que pueden saber más cosas sobre él gracias a este ejercicio de transparencia.