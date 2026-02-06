Pasapalabra ha entregado, este jueves, el bote más alto de su historia. La afortunada ha sido Rosa Rodríguez, que llevaba un montón de programas intentando llevarse el premio en unos enfrentamientos muy apasionantes con su eterno rival. El Manu se ha quedado con las ganas, ya que ha sido ella quien se ha llevado a casa nada más y nada menos que 2.716.000 €. Ya hacía días que la cadena promocionaba este último enfrentamiento, una expectación que han estirado al máximo con un programa especial en el prime time y una entrevista previa en El Hormiguero. ¿El resultado? Una audiencia estratosférica que pocas veces debe haber obtenido en Cataluña.

Este gran triunfo de Rosa lo han dividido en tres entregas, como decíamos. En su horario habitual, han resumido el paso por el programa de los dos aspirantes y han obtenido un 18,9% de share que ya es mucho más alto que habitualmente. Y, en esta ocasión, tiene aún más mérito porque competía directamente con el TN Vespre de TV3 -que había modificado su horario excepcionalmente porque después emitían el partido de la Copa de la Reina-. Después de los informativos, Pablo Motos ha hecho un buenísimo 16,5% gracias a una entrevista difícil a los dos protagonistas de Pasapalabra en la que no podían hacer ningún spoiler sobre quién se llevaría el bote. Y, finalmente, a las once ha comenzado el duelo final tan esperado que ha alcanzado la cifra récord del 31,4% de cuota de pantalla (con más de 341.000 telespectadores de media).

El último acierto de Rosa la ha convertido en millonaria | Antena 3

Rosa, muy emocionada al ganar el bote | Antena 3

El último acierto de Rosa en Pasapalabra, muy controvertido

El triunfo de Rosa ha llegado con polémica, por eso. En la última pregunta que respondió Rosa, la palabra que la hacía ganar el bote, le preguntaban cuál era el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido como el jugador más valioso de la NFL. La chica respondió «Morrall«, correcto, pero lo pronunció como «Morel«; de tal manera que realmente parecía que hubiera dicho otro apellido y esto ha dado alas a los más malpensados para decir que, en realidad, se había equivocado y le dieron por bueno para poder decir que había ganado.

En X (el antiguo Twitter), también hay gente con aún más mala leche que sueltan que le habían chivado la respuesta porque ella «nunca podría saber» esta respuesta. ¿La realidad detrás de toda esta polémica? Seguramente que Manu tenía más fandom desde el principio, ya que el psicólogo caía mejor y llevaba más programas intentando llevarse el bote.

Por otro lado, también han criticado que la cadena emitiera este duelo final a las once de la noche y no a las ocho en su horario habitual. Todo son estrategias por temas de audiencia y, viendo los resultados, está claro que les ha funcionado.

Manu y Rosa se han enfrentado los últimos meses | Antena 3

¿Cuánto dinero se queda Hacienda del bote de Pasapalabra de Rosa?

Una pregunta que suele hacerse la gente siempre que alguien gana un premio tan voluminoso es qué porcentaje se queda Hacienda. En este caso, la Agencia Tributaria ejercerá su derecho y la obligará a pagar el 19% de su premio porque es esta la norma que se aplica en los premios ganados en televisión. Pero no solo se embolsarán eso, sino que cuando Rosa haga la declaración de la renta sumarán un 22,30% extra de la escala autonómica por residir en Galicia. Con todo, la Agencia Tributaria recaudará 654.300 € del premio y la Hacienda pública gallega, unos 605.700 € más. El premio se le acabará reduciendo en un 46,39%, con todo, una auténtica barbaridad que hará que su esfuerzo solo le haga ganar 1.456.400 €.