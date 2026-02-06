Pasapalabra ha entregat, aquest dijous, el pot més alt de la seva història. L’afortunada ha estat la Rosa Rodríguez, que feia un munt de programes que intentava endur-se el premi en uns enfrontaments molt apassionants amb el seu etern rival. El Manu s’ha quedat amb les ganes, però, ja que ha estat ella qui s’ha emportat a casa ni més ni menys que 2.716.000 €. Ja feia dies que la cadena promocionava aquest últim enfrontament, una expectació que han estirat al màxim amb un programa especial al prime time i una entrevista prèvia a El Hormiguero. El resultat? Una audiència estratosfèrica que poques vegades deu haver obtingut a Catalunya.
Aquest gran triomf de la Rosa l’han dividit en tres entregues, com dèiem. Al seu horari habitual, han resumit el pas pel programa dels dos aspirants i han obtingut un 18,9% de share que ja és molt més alt que habitualment. I, en aquesta ocasió, té encara més mèrit perquè competia directament amb el TN Vespre de TV3 -que havia modificat el seu horari excepcionalment perquè després emetien el partit de la Copa de la Reina-. Després dels informatius, Pablo Motos ha fet un boníssim 16,5% gràcies a una entrevista difícil als dos protagonistes de Pasapalabra en la qual no podien fer cap espòiler sobre qui s’enduria el pot. I, finalment, a les onze ha començat el duel final tan esperat que ha assolit la xifra rècord del 31,4% de quota de pantalla (amb més de 341.000 teleespectadors de mitjana).
L’últim encert de la Rosa a Pasapalabra, molt controvertit
El triomf de la Rosa ha arribat amb polèmica, per això. En l’última pregunta que va respondre la Rosa, la paraula que la feia guanyar el pot, li preguntaven quin era el cognom del jugador de futbol americà que, el 1968, va ser escollit com el jugador més valuós de la NFL. La noia va respondre “Morrall“, correcte, però ho va pronunciar com a “Morel“; de tal manera que realment semblava que hagués dit un altre cognom i això ha donat ales als més malpensats per dir que, en realitat, s’havia equivocat i li van donar per bo per poder dir que havia guanyat.
A X (l’antic Twitter), també hi ha gent amb encara més mala llet que deixen anar que li havien xivat la resposta perquè ella “mai no podria saber” aquesta resposta. La realitat darrere de tota aquesta polèmica? Segurament que el Manu tenia més fandom des del principi, ja que el psicòleg queia millor i feia més programes que intentava endur-se el pot.
Per una altra banda, també han criticat que la cadena emetés aquest duel final a les onze de la nit i no a les vuit en el seu horari habitual. Tot són estratègies per temes d’audiència i, veient els resultats, està clar que els ha funcionat.
Quants diners es queda Hisenda del pot de Pasapalabra de la Rosa?
Una pregunta que s’acostuma a fer la gent sempre que algú guanya un premi tan voluminós és quin tant per cent se’n queda Hisenda. En aquest cas, l’Agència Tributària exercirà el seu dret i l’obligarà a pagar el 19% del seu premi perquè és aquesta la norma que s’aplica en els premis guanyats a televisió. Però no només s’embutxacaran això, sinó que quan la Rosa faci la declaració de la renda sumaran un 22,30% extra de l’escala autonòmica per residir a Galícia. Amb tot, l’Agència Tributària recaptarà 654.300 € del premi i la Hisenda pública gallega, uns 605.700 € més. El premi se li acabarà reduint en un 46,39%, amb tot, una autèntica barbaritat que farà que el seu esforç només li faci guanyar 1.456.400 €.