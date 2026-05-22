Pasapalabra continua generant maldecaps a les cadenes privades espanyoles que l’han estat emetent els últims anys. Aquest dijous, Antena 3 rebia una condemna dura del Tribunal Suprem que li prohibeix tornar a emetre El Rosco, la prova més icònica del concurs. Els drets intel·lectuals han guanyat la batalla, però també en el cas dels seus competidors… I és que ara és Telecinco qui rep males notícies.
El Confidencial ha pogut saber que Mediaset Espanya haurà de pagar una indemnització històrica valorada en 73 milions d’euros. La cosa és que van emetre el programa sense autorització entre el 2012 i el 2019, ja que no tenien els drets corresponents. L’Audiència Provincial de Madrid ha donat la raó a la productora que va crear el concurs i ha augmentant la multa que reclamaven, originàriament de 44,3 milions, ja que consideren que els ingressos publicitaris obtinguts per Telecinco van ser superiors als calculats en la primera sentència.
Aquest nou revés judicial deriva de la sentència del Tribunal Suprem del 2019, que ja havia obligat la cadena a deixar d’emetre Pasapalabra després de concloure que explotava el format sense tenir-ne els drets. Després d’aquella decisió, Atresmedia va aconseguir els drets d’emissió gràcies a un acord amb ITV i va recuperar el programa per a Antena 3.
El Rosco, font de conflicte ara amb Antena 3
Antena 3 no podrà tornar a emetre El Rosco en el moment que entri en vigor la sentència, però curiosament sí que ho podrà fer Telecinco. Que el tribunal hagi conclòs que el programa i aquesta prova en concret tenen drets diferents canvia la situació radicalment i la complica en majúscules. En resum, Antena 3 pot emetre el concurs sense la seva prova final i Telecinco només té dret a emetre aquesta prova en concret. I com és això? Ara s’ha sabut que la cadena va arribar a un acord, ara fa un any, amb la productora que té els drets d’El Rosco.
Per tant, ara s’obren diferents escenaris que marcaran el futur de l’exitós programa. Antena 3 podria continuar emetent Pasapalabra amb una prova final diferent, mentre que Telecinco podria impulsar un nou concurs amb un altre nom però mantenint El Rosco com a element principal.
D’on sorgeix tota aquesta batalla judicial amb Pasapalabra a Espanya?
La batalla judicial es remunta als inicis del programa a Espanya. Antena 3 va adquirir originalment els drets del concurs a ITV després del seu èxit a Itàlia i el va estrenar amb Silvia Jato. Anys més tard, el format va passar a Telecinco, on va triomfar amb Christian Gálvez al capdavant.
Els problemes van començar el 2009, quan Telecinco va perdre els drets i va signar un acord de coproducció amb ITV. Poc després, Mediaset va decidir trencar unilateralment aquest contracte assegurant que MC&F era la propietària real d’El Rosco. I, a partir d’aquell moment, la cadena va continuar emetent el concurs modificant algunes proves, però mantenint la prova final.
ITV va denunciar reiteradament que Mediaset estava utilitzant il·legalment el seu format i, davant la falta d’acord, va portar el cas als tribunals el 2012. Set anys més tard, el Tribunal Suprem va donar definitivament la raó a ITV i va ordenar la retirada immediata de Pasapalabra de Telecinco. Va ser llavors, doncs, quan va iniciar-se una nova etapa del concurs a Antena 3 que ara es veu compromesa.