Christian Gálvez ha iniciat aquesta temporada un projecte professional allunyat de Mediaset, la que ha estat casa seva durant dues dècades. És el nou presentador de La tarde de Telemadrid, un magazín de les tardes molt allunyat molt diferent del que havia fet abans a Telecinco. Durant 13 anys ha presentat Pasapalabra, un dels formats estrella de la cadena, tot i que també ha patit la cancel·lació d’altres projectes com Alta tensión o 25 palabras perquè les audiències no responien. Sobre el seu final a Mediaset i l’exposició de la seva vida privada ha parlat en una entrevista a El Confidencial.
Com va viure el Christian Gálvez la cancel·lació dels seus concursos a Mediaset?
A finals del mes de març, Gálvez va acabar el seu contracte a Mediaset després d’un temps allunyat dels platós i els programes, centrat en la família, la seva dona i el seu fill. Telemadrid va contractar-lo en el nou programa de les tardes en què els testimonis eren els grans protagonistes, un canvi respecte a la seva feina anterior en formats molts més de l’estil concurs i que admet que està “supercontent”. “No em feia por presentar un format així, però sí que em causava molt de respecte perquè mai ho havia fet”, explica en aquesta entrevista amb el citat mitjà.
Sobre la cancel·lació de programes com Alta tensión o 25 palabras, Gálvez va arribar a dir que li havia semblat “injust”. “Són coses que has d’acceptar, no te’n queda una altra, però ho vius amb resignació. Sé el perquè, però no entenc per què calia deixar pas a altres productores i altres formats que necessitaven tenir més sang o més vida, mentre que nosaltres vam ser els sacrificats perquè érem l’equip petit del concurs”, explica.
En els mesos que va estar fora d’antena, exposa que la seva dona i el seu fill “han estat els millors psicòlegs” perquè en aquesta etapa “Mediaset m’ha regalat un temps en el qual he pogut estar amb la meva dona i no m’he perdut res dels dos primers anys del meu fill”, confessa.
L’exposició mediàtica de la seva vida privada
Tot i que no té exclusivitat amb Telemadrid i, per tant, no tanca la porta a Mediaset i tampoc té “cap retret cap a la cadena”, sí que sent que la seva figura pública l’ha portat a patir certa exposició mediàtica que no volia. La ruptura amb Almudena Cid va ser molt mediàtica i el fet que iniciés una relació amb Patricia Pardo tan aviat va generar una reacció en cadena de crítiques, sobretot després de casar-se amb ella quan feia tan poc que havien començat a estar junts. En aquesta entrevista lamenta que se’ls ha “convertit en personatges del cor” i exposa que ell “no ha venut res” i ha intentat “no estar en el focus”.
“Crec que hi ha hagut èpoques en les quals s’han permès coses que no s’haurien d’haver permès. Ens van treure en una exclusiva quan estàvem coneixent-nos i ens van obligar a accelerar un munt de coses…”, explica. A més a més, defensa que això els ha portat a “col·locar-los” en posició que poden acabar “desvirtuant” la trajectòria periodística de la seva dona. D’altra banda, després d’acomiadar-se de la productora Fénix Media i encetar un nou camí a 47 Ronin, vol treballar en projectes que “valguin la pena” per a ell i confessa que no vol “presentar ni produir un programa de cor perquè ho he sofert. Jo no podria traspassar determinades línies”. Sigui com sigui, sembla que està molt content amb el seu nou projecte professional.