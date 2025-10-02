Patricia Pardo revela tota la veritat dels inicis amb Christian Gálvez

Patricia Pardo ha concedit una entrevista en què revela, per fi, tota la veritat sobre la seva relació amb Christian Gálvez. L’han criticat de totes les maneres imaginables i li han dit de tot perquè consideren que va interposar-se en el matrimoni del presentador i Almudena Cid. Tots dos ho han negat moltes vegades, però no ha estat fins ara que la presentadora ha acabat d’explotar del tot. En una entrevista molt contundent a Lo que tú digas, la periodista d’El Programa de Ana Rosa ha deixat clar que van començar a sortir quan tots dos estaven separats oficialment: “Em vaig divorciar el desembre del 2020 i vaig començar amb ell el 2022. A mi m’han posat l’etiqueta de la dolenta d’Espanya sense conèixer-me i jutjant-me per una cosa que no va passar perquè va haver-hi gent que va inventar-se que portem no sé quant de temps i era mentida“.
“Quan va sortir tot, nosaltres encara no érem parella. Recordo anar pel carrer de la seva mà per primera vegada i tenir un munt de paparazzi al voltant”, assegura. En aquell moment, diu que eren dues persones que s’havien conegut pels passadissos de Telecinco: “Estàvem flirtejant, sí, però encara no havíem sortit ni tan sols a prendre alguna cosa o a passejar junts”. Patricia Pardo es mostra indignada amb el que ha passat: “Crec que estem pagant un peatge molt gran simplement. Era molt més fàcil col·locar les etiquetes dels dolents de la pel·lícula i que es matin. I això ho hem viscut així“.
En un principi, vivien la relació amb una mica d’hermetisme. Un cop van començar a publicar fotos junts, però, les crítiques van aturar-se: “Van relaxar-se quan vam començar a mostrar-nos una mica embafadors a xarxes socials. Són veritat tots els missatges que ens enviem, ja que ho sentim així, i hi ha un punt d’exhibició que ens ha anat molt bé perquè ha provocat que deixin de tenir tant d’interès en nosaltres”.
Patricia Pardo parla de la maternitat ara que és mare amb Christian Gálvez
Patricia Pardo creu que Christian Gálvez és “l’home i el pare perfecte“, una faceta que ha descobert ara quan han estat pares del seu fill Luca. El van tenir quan ella ja era gran, cosa que li ha donat ales a parlar sobre el tema en aquesta entrevista: “S’ha estès la idea que pots ser mare més enllà dels 50 anys, però és mentida. Et pots quedar embarassada als 50 o als 42, però hi ha una part del camí que no t’expliquen. Et diuen que no passa res, que et centris en la carrera i que congelis els òvuls. Si no els tens congelats, t’extreuen els òvuls i veus que amb 42 anys els teus òvuls no estan bé”.
Ella no va estar molt de temps de baixa de maternitat i ara es justifica: “Jo he de treballar sí o sí. Amb tres fills no et pots permetre no treballar i encara menys a televisió”. Unes confessions que permeten conèixer una mica més la periodista.